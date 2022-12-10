 

Der Spiegel – полиция задержала мужчину, открывшего стрельбу в центре Дрездена

10.12.2022, 22:40, Разное
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В результате масштабной полицейской операции в центре Дрездена был задержан человек, открывший стрельбу в местном ТЦ. Как пишет немецкий журнал Der Spiegel, злоумышленник забаррикадировался в аптеке. Предполагается, что перед этим он угрожал оружием людям в здании возле железнодорожного вокзала. Кроме того, ранее полиция нашла тело 62-летней матери задержанного, вероятно, подверженного психическому заболеванию.


Twitter.com / glr_berlin

Масштабная полицейская операция по освобождению заложников в центре Дрездена завершилась в субботу, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Согласно заявлению полиции, заложники не пострадали, но сам преступник был ранен во время ареста.

Первоначально было неясно, нанёс ли мужчина себе травмы сам или они были получены в процессе задержания. Представители полиции описали поведение этого человека как крайне привлекающее внимание. «Мы предполагаем, что, скорее всего, это психическое заболевание», — сообщили представители властей. В остальном полиция не обладала подробной информацией по этому поводу на момент задержания. Тем не менее всё указывает на психическое заболевание.

Утром торговый центр Altmarktgalerie и прилегающие районы были эвакуированы, после того как злоумышленник открыл там стрельбу, пишет Der Spiegel. После этого подозреваемый забаррикадировался в аптеке в торговом центре. На помощь была вызвана специальная оперативная группа Управления уголовной полиции Германии. Кроме того, были проанализированы связи с другими инцидентами, произошедшими в городе.

Как поясняет издание, ранее полиция обнаружила труп 62-летней женщины в районе Пролис в Дрездене. Убийство было связано с операцией в центре Дрездена, о чём полиция объявила в субботу. Под подозрение попал 40-летний немец, сын погибшей женщины.

Кроме того, полиция расследует инцидент возле главного железнодорожного вокзала, где утром мужчина вошёл в здание с огнестрельным оружием и угрожал присутствующим. Никто не пострадал. По словам представителя полиции, во всех трёх случаях речь может идти об одном и том же преступнике, но пока это точно не установлено.

Полиция попросила посетителей избегать центра Дрездена. Территория вокруг торгового центра Altmarktgalerie была оцеплена. Тем не менее многие люди всё ещё находятся в этом районе. Как поясняет немецкий журнал Der Spiegel, Altmarktgalerie — это известный торговый центр в центре Дрездена, названный в честь старейшей в городе площади Альтмаркт, на которой расположено здание.

 


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