 

France 2 – в Париже дети ходят в школу в сопровождении полицейских из-за засилья токсикоманов

10.12.2022, 22:40, Разное
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В XVIII округе Парижа дети вынуждены ходить в школу и детский сад в сопровождении полицейских: их путь пролегает по улицам, где собираются курители крэка, пишет France 2. Наркоманы пугают малолетних прохожих неадекватным поведением и доводят до отчаяния родителей.

Ранним утром в 7 часов на этой аллее XVIII округа мы украдкой снимаем потребителей крэка. Шумные люди собираются здесь в то время, как местные дети идут в школу и детский сад. Другой дороги нет, поэтому уже больше месяца детей и их родителей сопровождают четыре городских полицейских. Их присутствие успокаивает родителей, но дискомфорт продолжается.

ФРАНЦУЖЕНКА: Часто дети боятся, как я и моя дочь. Часто она повторяет дома: «Мама, я боюсь ходить утром. Там наркоманы, они какают и писают, постоянно плюются».

ШКОЛЬНИК: Каждый раз они курят, и мы не можем дышать. А так они прекратят курить, и мы сможем дышать.

Такая мера позволит избежать сцен, которые постоянно наблюдались на подходах к школам. Например, вот сделка между дилером и наркоманом или эксгибиционизм токсикомана, который стоит со снятыми штанами посреди улицы. Эти кадры сделали родители пару дней назад.

КАРИН МАКАН, делегат от родителей воспитанников детского сада им. Шарля Эрмита: Дети видели сцены сексуальных утех, насилия, потребления крэка. Некоторые мамы приходили к детскому саду в слезах: «Пожалуйста, помогите нам! Пожалуйста!» Это тяжело.

В связи с такой невыносимой ситуацией и после эвакуации палаточного лагеря в октябре усилено присутствие стражей правопорядка. Эти меры начали приносить свои плоды.

КЕВИН АВЕ, заместитель по безопасности в мэрии XVIII округа Парижа: Уже несколько недель мы видим меньше потребителей и дилеров крэка. Однако ещё раз повторю: это лишь малая часть, которая не приведёт к глобальному решению проблемы: социальной и санитарной помощи.

Пока в качестве ответных мер главным образом задействуют полицию. С начала октября в этом районе было задержано свыше тысячи токсикоманов, в том числе 246 наркодилеров.

Дата выхода в эфир 08 декабря 2022 года.


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