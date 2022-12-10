Исчезнут с лица земли: астролог предсказал шокирующее будущее для человечества

Индийский астролог Аджай Бхамби сделал шокирующий прогноз на будущее, которое коснется всех без исключения людей. У себя на родине астролога считают живой легендой, за советом к нему ездят звезды и политики. Недавно он побывал в России и сделал ряд заявлений.

Астролог уверен, что в будущем жизнь на всей планете кардинально изменится, в том числе людям удастся победить много трудностей. Сейчас идет разработка по созданию лекарств от рака и СПИДа. Бхамби уверен, что к концу этого десятилетия эти болезни исчезнут с лица земли.

Астролог считает, что для борьбы с раком и спидом людям будут внедрять в тело микрочипы. При этом на рождаемость они никак влиять не будут, рассказал эксперт в эфире шоу “МАЛАХОВ” на телеканале “Россия 1”.

Также астролог добавил, что сейчас на планете живет восемь миллиардов человек, что считается значительным перенаселением. Люди производят очень много бытовых отходов, что вызывает природные катастрофы. Однако так будет не всегда, и планета скоро очистится. Эксперт уверен, что к 2050 году людей на Земле станет меньше. Также астролог рассказал, что люди смогут перемещаться между планетами.