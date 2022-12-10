Мини-угги, яркая сумочка и белое пальто: сочетаем сложные образы с модными аксессуарами

Чтобы создавать стильные луки, достаточно иметь капсульный гардероб, состоящий из базовых вещей, и добавлять трендовые аксессуары. Именно с помощью аксессуаров любой ваш образ станет более модным и современным. Вдохновляемся оригинальными идеями.

Балетки и носки

Допустим, вы нарядились в юбку с джемпером или с футболкой. Такой образ в повседневном стиле имеет место быть, но его нельзя назвать очень оригинальным. А теперь попробуйте добавить балетки в сочетании с носками — и сразу лук станет трендовым.

Белое пальто-халат

Что точно следует включить в свой гардероб в этом сезоне, так это невероятно модное белое пальто-халат с запахом. Такая верхняя одежда помогает создать современный образ гламурной бизнес-леди. Сочетайте белое пальто с черными аксессуарами (шапкой, сумочкой) для красивого контраста.

Мини-угги

Очень трендовый вариант обуви, преимущество которого заключается не только в оригинальном дизайне, но также и в удобстве. Сочетайте мини-угги со штанами в спортивном стиле. Сделайте образ более жизнеутверждающим за счет яркой сумочки и пуховика насыщенного яркого оттенка.

Яркие обувь и сумка

Самый простой вариант в плане того, как сделать образ более стильным и ярким. Вы можете облачиться в привычную одежду из своего капсульного гардероба. Например, в брючный костюм или в брюки с пуловером. Достаточно добавить финальные штрихи в виде сумочки и обуви яркого оттенка, чтобы наряд сразу преобразился.

Анималистичный принт плюс яркий цвет

В этом сезоне модной является одежда и аксессуары с анималистичным принтом (под зебру, леопарда и т. д.). Просто включить изделие с таким рисунком в свой лук — банальная идея. Можно поэкспериментировать и добавить еще один предмет гардероба яркого цвета (только пускай вещь будет однотонной). Получится очень стильный и сложный образ.

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Тотал блэк с мини-угги

Иногда достаточно добавить один нестандартный элемент, чтобы привычный образ стал восприниматься иначе. Например, если вы возьмете за основу лук главных героев из фильма «Матрица», но вместо армейских брутальных ботинок наденете мини-угги, то точно получите звание модницы в своем окружении.

Леггинсы и блейзер оверсайз

Попробуйте сочетать две несочетаемые на первый взгляд вещи. Например, облегающие леггинсы и блейзер оверсайз. Наслаждайтесь результатом, но не забудьте добавить аксессуары (сумку, солнцезащитные очки).

Кроссовки и гольфы

Это оригинальное решение подсказала и показала модель Белла Хадид.

Как выяснилось, кроссовки в сочетании с белыми гольфами делают лук более спортивным и одновременно экстравагантным.