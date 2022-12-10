Закону вопреки — Минобороны Польши не будет наказывать поляков, воюющих за ВСУ на Украине

Число поляков, добровольно сражающихся в рядах ВСУ, может составлять несколько сотен человек, но делают они это без соответствующего разрешения польских властей, пишет Rzeczpospolita. Следовательно, согласно закону, им грозит до пяти лет тюремного заключения, их, конечно, мог бы защитить специальный законопроект, снимающий ответственность. Однако Минобороны страны пока что предпочитает давать расплывчатые обещания.



АР

«Факт того, что наши соотечественники воюют в рядах Интернационального легиона Вооружённых Сил Украины, уже ни для кого не секрет… Нет сомнений в том, что большинство сражается без соответствующего на это разрешения», — пишет в Rzeczpospolita польский журналист Виктор Ферфецкий. Он напоминает, что в последние дни СМИ сообщали о гибели двоих польских добровольцев: Кшиштофа Тифля и Яна Шеремета. В четверг стало известно о смерти ещё одного поляка Даниэля С.

В статье журналист рассказывает, что до апреля этого года, то есть до момента вступления в силу закона о защите родины, специальные разрешения в Польше выдавало Министерство внутренних дел и администрации и Министерство национальной обороны страны. На настоящий момент эти полномочия остались только в ведении Министерства обороны. По данным ведомства, на конец октября было подано 34 заявления о разрешении служить в иностранной армии, 25 из которых подразумевали службу в ВСУ, и из них лишь два были одобрены. МВД в свою очередь одобрило 14 заявлений. «Только вот добровольцев гораздо больше», — подчёркивает автор.

«Число поляков, сражающихся на Украине, может составлять несколько десятков, если не несколько сотен человек», — говорил Rzeczpospolita в мае журналист и бывший польский политик, у которого украинские корни, активист Мирослав Чех.

Виктор Ферфецкий рассказывает, что за службу в иностранной армии без соответствующего согласия Уголовный кодекс Польши предусматривает наказание пять лет тюремного заключения. Такое же наказание следует за организацию призыва в иностранную армию. «До недавнего времени эти законы очень редко применялись, но в скором времени они теоретически могут стать причиной многочисленных приговоров. Это должны принимать во внимание поляки, которые рискуют своей жизнью на Украине», — предупреждает журналист.

Одновременно он объясняет, что, исходя из заявления замминистра обороны, скорее всего эти поляки-добровольцы смогут избежать такого наказания. «Вопрос об исключении уголовной ответственности… и оценка правомерности наказания за участие польских граждан в действиях, предпринимаемых в целях защиты Украины, — это производная от решения о том, нарушает ли интересы Республики Польша или соответствует международным правилам и международной политике нашей страны принятие польским гражданином обязанностей в ВСУ или другом военном формировании Украины, а также какое влияние это окажет на задачи, выполняемые Вооружёнными Силами Польши», — написал замглавы Министерства национальной обороны Войцех Скуркевич.

Из заявлений и действий представителей правящего лагеря в Польше следует, что, согласно их оценкам, сражение с россиянами отвечает интересам Республики Польша и её международной политике. Согласно заявлению замминистра, должно последовать «исключение уголовной ответственности», однако как это будет выглядеть на практике, пока неизвестно.

Пока правительство не спешит с принятием законопроекта сената, предусматривающего амнистию для лиц, проходящих службу в ВСУ Украины или других украинских формированиях в 2022 году. «Служба без соответствующего согласия в иностранной армии — это формальное преступление, а это значит, что решение о закрытии дела может быть принято не только судом, но и прокурором, правда, после изучения обстоятельств дела. Поэтому мы подвергаем опасности добровольцев с Украины в плане расследований, допросов и не даём никакой гарантии положительного исхода дела», — говорит автор законопроекта сенатор Кшиштоф Квятковски. По его словам, официальная отмена отверженности стала бы гораздо лучшим решением, нежели расплывчатые обещания Министерства национальной обороны Польши.

Польский адвокат Анджей Турчин не исключает, что между Министерством национальной обороны и генпрокурором существует какая-то договорённость. Однако что будет, если через несколько лет в Польше изменится власть. Он также считает, что именно закон об отмене ответственности лучше всего защитит польских добровольцев, сражающихся на Украине.

Квятковский заявляет, что и дальше будет продвигать свой законопроект в сейме, ведь, по его словам, Польша «в долгу перед добровольцами». «Большинство из них ни на какую войну не собиралось, это она к ним пришла, потому что, например, они жили на востоке Украины, где были их семьи и дома», — констатирует он.