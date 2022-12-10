 

Новый ФАП построили в поселке в Кировской области по президентской программе

10.12.2022, 21:09, Новости дня
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Новое здание ФАП в селе Юрьево в Кировской области, построенное по нацпроекту «Здравоохранение», адаптировано для пациентов с ограниченными возможностями здоровья и соответствует современным стандартам.

В Котельничском районе по программе модернизации первичного звена в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в минувшем году новое здание получило отделение врача общей практики поселка Светлый, теперь ФАП построили в селе Юрьево, центральная райбольница готовит его к лицензированию, говорится в сообщении на сайте правительства Кировской области.

По словам и.о. главного врача Котельничской ЦРБ Елена Корякина, новое здание соответствует современным стандартам оказания медицинской помощи и адаптировано для комфортного посещения пациентами с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщила и.о. министра здравоохранения Кировской области Екатерина Видякина, в планах на следующий год включено возведение новых модульных зданий еще в двух селах Котельничского района – Боровка и Спасское. В период 2024-2025 годов запланировано строительство новой врачебной амбулатории в поселке Ленинская Искра и фельдшерского пункта в деревне Родичи.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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