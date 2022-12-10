Сначала привезли Николаса Кейджа – агент ФСБ раскрыл подробности обмена Виктора Бута

В ходе обмена в Абу-Даби российского авиаперевозчика Виктора Бута на американскую спортсменку Бриттни Грайнер, представители США пытались передать России актера Николаса Кейджа.

Об этом ИА «Панорама» сообщил источник в спецслужбах, участвовавший в процедуре обмена.

– Мы сначала не увидели разницы. Но потом заметили неестественное поведение Виктора. Он говорил слишком экспрессивно, порой даже деланно. В общем, вёл себя, как плохой актёр, – пояснил собеседник.

Сам Кейдж признался, что еще в июне ему предложили роль во второй части «Оружейного барона». Кейдж принял оффер, а в декабре узнал, что съёмки скоро начинаются в Абу-Даби.

– По сценарию я должен был продать оружие террористам. На тот момент я даже не знал, что вооружение, которое съёмочная группа привезла с собой, было настоящим. Пользуясь случаем, приношу соболезнования родным и близким того ямайского осветителя, – сказал актёр.

Виктора Бута обменяли на американскую актрису Бриттни Грайнер 8 декабря. Как сообщала ранее ИА «Панорама», России также вернули незаконно конфискованное у Бута оружие.

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