Мнение: О коллективной ответственности… Россияне таки не виноваты?

Если руководствоваться нормальной логикой и здравым смыслом, от коллективной ответственности за всё происходящее россиян таки освободили. В Вашингтоне, да. Выбор сделан в пользу ответственности сугубо индивидуальной. И вот она уже будет неотвратимой.

Хотя, возможно, и не столь суровой, как хочется некоторым.

Вчерашнее решение #США де-факто подводит черту под жаркими спорами.

Вашингтон объявил о новых санкциях против российских должностных лиц. Вроде бы — уже рутина. Однако у этого санкционного списка есть одна примечательная особенность. Впервые #санкции введены против всех 15 членов Центральной избирательной комиссии как «политического подразделения, ведомства или инструмента» Кремля — в пресс-релизе перечислены они все во главе с Эллой Памфиловой.

За что? Во-первых, в сентябре 2022 года ЦИК в полном составе участвовал в подготовке и проведении «референдумов о присоединении» четырёх новых регионов к России. Запад их результаты, естественно, не признал. Ну а во-вторых, как отмечается в пресс-релизе, «все выборы, которые организовывались в самой России, сопровождались нарушениями и заслуживающими доверия обвинениями в том, что Кремль управлял их результатами».

За этой обтекаемой формулировкой стоит признание Соединёнными Штатами мнения о том, что все российские выборы и прочие общенародные голосования, как минимум, не были честными и свободными. А как максимум, не были выборами вообще — в строгом смысле этого слова. Ибо «управлялись» из Кремля.

Но из этого прямо следует признание Вашингтоном и того тезиса, что у всего населения России де-факто не было возможности не только сменить #власть демократическим и легальным путём, но даже послать ей внятный сигнал, например, о снижении поддержки или об осуждении её действий. А если уж идти до конца, то слова об «управляемых выборах» должны означать, что россияне эту власть не выбирали, о чём и твердила российская #оппозиция до своего полного и окончательного разгрома. Но её тогда никто на Западе не слышал, предпочитая вести с Кремлём business as usual.

Кстати, и репрессии против оппозиционеров, и рестрикционные законы, которые свели по сути к нулю право граждан мирно собираться и выражать протест, и показательно жёсткие подавления любых «несогласованных» акций, от коллективных до одиночных, означают, что никаких инструментов смены власти или хотя бы выражения недовольства ею законным путём у россиян не осталось.

Но тогда какие могут быть обвинения, что россияне кого-то там «поддерживали», если их коллективный голос либо приглушен до немоты, либо искажён до неузнаваемости?

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