Если хочется начать год с новой короткой прической: как выбрать стрижку, чтобы она и в тренде была, и к типу лица подходила

Скоро уже придут праздники и можно немного обновить свой образ, сделав новую прическу. Сейчас в тренде короткие волосы. Однако, некоторые женщины считают, что такая прическа им совершенно не подходит. На самом деле это не так. Нужно просто подстричь волосы так, чтобы прическа идеально подходила к типу лица.

Вот несколько идей того, как можно сделать новую стрижку к Новому году.

Круглое лицо

Такая форма отличается тем, что лоб круглый и не слишком сильно выражены скулы и линия подбородка. Визуально лицо просто похоже на круг.

Выбирая прическу, стоит добавить текстуру и определенный баланс. Идеальным решением станет стрижка пикси со слоями.

За счет добавления текстуры и слоев можно визуально вытянуть овал лица и сделать его более стройным.

Боковой пробор спереди поможет придать стрижке некоторую утонченность и привлекательность. За счет того, что прическа более короткая по бокам и сзади, то это помогает визуально удлинить шею. Спереди нужно оставить более удлиненные пряди, а на макушке подстричь волосы коротко.

Если же не нравятся текстурированные стрижки и слои, то можно остановить свой выбор на прическе пикси с челкой. Челка может совершенно по-разному обрамлять лицо. В таком случае на макушке нужно оставить волос больше, чем сзади и по бокам. Это сделает круглое лицо более узким и удлиненным.

Кроме того, большим преимуществом пикси является то, что она не слишком сложная в уходе.

Овальное лицо

Если лоб и подбородок примерно одинаковой ширины, а щеки немного больше, то, скорее всего, лицо овальное. Есть несколько отличных вариантов причесок, которые помогут сделать внешность более притягательной и сбалансировать черты.

Отлично смотрятся голливудские волны на волосы длиной до плеч. Волны помогут не только добавить объем прядям, а также несколько сгладить овальную форму лица.

Также отличным вариантом станет короткая стрижка с большим количеством слоев. Можно также добавить челку. Однако, стоит избегать ровных челок, так как это еще больше подчеркнет овал лица.

Квадратное лицо

У людей с квадратным лицом достаточно широкая линия челюсти, лоб. Именно поэтому, очень важно знать то, как правильно работать с этой формой лица, чтобы выглядеть просто превосходно с короткой стрижкой.

Очень важное значение здесь имеют углы. Не стоит делать прямой боб, так как это только лишь еще больше подчеркнет квадратную форму лица.

Именно поэтому, стоит попросить стилиста сделать стрижку, которая немного удлиненная впереди и укороченная на затылке. Прическа, выполненная под углом поможет удлинить лицо и сузить его.

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Добавить мягкости поможет стрижка со слоями. Текстуру можно добавить при помощи среза бритвой. Это позволит сделать слои более воздушными.

Нужно избегать длины, которая доходит до линии подбородка. Лучше всего сделать длину немного ниже.

Лицо в форме сердца

Такая форма лица одна из самых интересных и привлекательных, однако, это совершенно не значит, что можно легко подобрать короткую стрижку.

Люди с лицом в форме сердца обычно имеют более широкий лоб и щеки, а также узкую линию челюсти.

При выборе короткой стрижки нужно помнить о том, что обязательно должен быть баланс. Нужно сделать челюсть более мягкой и при этом подчеркнуть скулы.

Подбирая для себя короткую стрижку, нужно помнить о том, что обязательно важно добавить челку. Лучше всего, если челка будет длинной и уложенной на бок. Отличным вариантом станет удлиненная пикси.

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Ромбовидная форма лица

Такая форма лица кажется несколько угловатой, но при этом, она прекрасно сочетается с короткими стрижками.

Пикси с удлиненной мягкой челкой на бок, станет отличным вариантом. Также хорошо будет смотреться удлиненный боб.

Очень важно добавить больше объема и текстуры. При выборе прически нужно постараться максимально открыть лицо. Именно поэтому, отличным решением станет конский хвост. При этом пряди желательно завить, чтобы добавить дополнительный объем. Кроме того это поможет подчеркнуть ярко выраженные скулы.

Вытянутое лицо

Продолговатая форма лица считается идеальной, так как нет резких углов и линий. Отличным решением станет стрижка боб. Он может быть как с челкой, так и без нее.

Можно сделать на кончиках волос неровный срез. Это поможет придать прядям дополнительную динамику и невероятную текстуру.

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При помощи челки можно визуально уменьшить овал и придать лицу некоторую округлость. Волосы, уложенные прямо под линией челюсти создаст красивое обрамление лица.

Треугольное лицо

Эта форма лица достаточно необычная и интересная, однако, короткую стрижку подобрать довольно сложно.

Узкий лоб, массивная линия челюсти и широкие щеки – все это требует грамотного обрамления. При выборе стрижки, самое главное, не маскировать черты лица и не пытаться делать овал более вытянутым.

Отличным вариантом станет прическа, длина волос в которой заканчивается у линии подбородка. Также стоит добавить текстуру и большое количество слоев. Это позволит придать волосам объем и немного смягчить линию челюсти.

Лучше всего избегать длинных волос, так это еще больше подчеркнет выразительную челюсть и сделает лоб уже, чем есть на самом деле.

Также часто можно встретить форму лица в виде перевернутого треугольника. Она отличается тем, что является самой широкой частью лица, а подбородок при этом узкий. Чтобы добавить образу большую притягательность и подчеркнуть самые привлекательные черты лица, нужно добавить челку.

Поскольку лоб является самой широкой частью лица, челка-шторка не только смягчит его, но и обрамит боковые части. Однако, стоит избегать прямых срезов. Такая челка сделает лицо визуально шире.

Лучшим вариантом короткой стрижки для женщин с формой лица перевернутый треугольник станет волнистый боб. Все будет выглядеть практически идеально и пропорционально.

Универсальные варианты стрижки

Есть несколько вариантов стрижек, которые подходят для совершенно каждой женщины, независимо от того, какая именно у нее форма лица.

Отличным решением станет боб. Нужно сделать центральный пробор и придать волосам немного текстуры.

Также можно выбрать стрижку пикси с небольшой длиной на макушке. Хорошо смотрится такая прическа с челкой или же с боковым пробором.