Анна Седокова: “Я люблю себя вне зависимости от того, сколько я вешу, что я чувствую или что на мне надето”

Анна, в чем ваш секрет, что придает уверенности в любых ситуациях?

Я считаю, чем хуже настроение, тем ярче должно быть твое платье. Надевай его и действуй — иди на выставку, в кино, в кафе с подружками. Делай то, что тебе нравится и что у тебя лучше всего получается — это здорово поднимает самооценку. Ну и правильный мейк может прибавить уверенности. Например, можно нарисовать стрелки — они украшают любую женщину. Есть два беспроигрышных варианта: графичные, когда рисуешь четкую линию, и растушеванные. Последние делают взгляд мягче. Но важен такой момент — кончик стрелки всегда должен взмывать вверх, иначе глаза будут казаться печальными. Магическим образом на внутреннее состояние действует красная помада. Тут я всегда вспоминаю советы визажистов: чтобы накрасить губы идеально, нужно сначала нанести плотный и хороший тон.

Вы много путешествуете. А перелеты, особенно частые, всегда отражаются на состоянии кожи. Какие sos-средства всегда есть у вас в косметичке?

Я обожаю маски и патчи. Наношу их перед выходом, пока занимаюсь другими делами. Это здорово экономит время, и сразу видишь результат.

Эдгар Шабанов и Анна СедоковаА как поддерживаете фигуру?

Здесь важен баланс, причем не только в еде. У каждой женщины бывает такой период, когда она находится в поиске удовольствия. Это состояние очень коварное — легко выйти за рамки, а потом удивляться, почему ты не влезаешь в свою любимую юбку (Смеется). Недавно я подошла к зеркалу и поняла, что начала стесняться своего тела. Тогда я закачала в телефон приложение-шагомер и начала каждый день помногу ходить. Перестала пропускать тренировки в зале и изменила подход к питанию. Раньше я ела четыре раза в день и еще раз вечером — вкусненько, по-настоящему. Сейчас я питаюсь, конечно, не так часто. И результат на весах — минус 8 кг за полтора месяца! А вообще надо постоянно следить и ухаживать за собой, потому что единственное, что по-настоящему принадлежит нам — это наше тело.

Заняться собой часто мешают разные стрессовые ситуации, с которыми каждый из нас порой сталкивается. Есть ли у вас рецепт, как помочь себе в такие моменты?

Что бы ни происходило, надо уметь успокаиваться. Лично мне помогают медитации — они невероятно собирают мысли и укрепляют веру в себя. А еще меня очень мотивируют вдохновляющие картинки или цитаты, для них у меня есть отдельная папка в телефоне.

С чего начинается правильный день Анны Седоковой?

С контрастного душа. После наношу на волосы любимую маску и выдерживаю ее не менее 15 минут. Считаю, что ухоженные волосы, как и чистая увлажненная кожа — это то, что придает уверенности любой женщине. С этим легко справляется правильно подобранная косметика. Я использую различные масла — для моей кожи они подходят лучше, чем кремы. Потом обязательно делаю внутреннюю настройку на позитивные эмоции. Это очень важно, потому что все наши тревоги, переживания и огорчения моментально отражаются на лице.

К слову, о переживаниях. Как активный пользователь соцсетей вы наверняка знаете, как оградить себя от нападок хейтеров.

Если я понимаю, что нахожусь в сложном состоянии, я просто не читаю комментарии вообще. Отключаю телефон, выхожу на улицу и делаю вид, что я другой человек. Я долго шла к пониманию того, что невозможно, да и не нужно нравиться всем. Пытаясь кому-то угодить, ты предаешь себя. И в итоге никто не будет счастлив. Да, быть собой намного рискованнее, чем притворяться. И да, не все останутся рядом. Это и есть лакмусовая бумажка, которая определяет, кто тебе свой, а кто чужой.

Сейчас многие говорят о том, что важно себя принимать такой, какая ты есть. А насколько для вас важно, как вы выглядите?

Я люблю себя вне зависимости от того, сколько я вешу, что я чувствую или что на мне надето. Но есть одна вещь, которую я не могу и не хочу принимать — это морщины. Простите, но я не хочу стареть красиво, как это делает Кэмерон Диас, которой я бесконечно восхищаюсь. И да, я делаю уколы красоты — мне за это не стыдно. С ботоксом мне намного легче принимать себя такой, какая я есть (Смеется).

Сразу хочется спросить, не пугает ли вас возраст?

В декабре мне исполнится 40, и я этого не скрываю. Хотя знаю девушек, которые уже после 25 начинают кокетливо замалчивать год рождения. Я ни в коем случае их не осуждаю. Но я считаю, что дело не в цифрах, а в том, как ты выглядишь и что ты чувствуешь. Быть уверенной в себе, притягательной в глазах окружающих, неотразимой и желанной для своего любимого — это то, что не зависит от паспортных данных.

А как относитесь к бьюти-экспериментам?

Я всегда открыта новому. Недавно вот перешла на светлую сторону и стала блондинкой. Я очень люблю насыщенный цвет волос, но иногда хочется попробовать что-то другое.

Вы одна из самых сексуальных певиц шоу-бизнеса. Как считаете, можно ли прокачать свою чувственность? Или это врожденное?

Мне очень нравится, как сказал об этом Хельмут Ньютон: «Сексуальность никак не связана с тем, какая у женщины грудь — маленькая, большая или ее вообще нет. Я думаю, сексуальность связана с головой. Это интеллект. Я полагаю, то, что происходит в голове у женщины, гораздо важнее того, блондинка она или брюнетка». От себя добавлю, что сексуальность и чувственность зависит еще и от того, насколько ты внутренне свободна. И конечно, от уровня железа в крови.

Что сегодня делает вас счастливой?

Совершенно простые вещи: сапоги в песке, дети, мокрые от морской воды, счастливые люди… Делать то, что нравится. Быть с тем, с кем приятно. Быть тем, кем не стыдно. И быть с теми, кто тебя любит. Это выбор, который каждый делает для себя сам.