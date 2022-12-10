В Германии недооценили расходы на терминалы СПГ — они обойдутся примерно в €10 млрд

Весной в Германии подсчитали, что на замену российского газа плавучими СПГ-терминалами необходимо чуть менее €3 млрд. Впоследствии выяснилось, что первоначальные расчёты были неверными — возросшая сумма расходов должна была составить около €6,5 млрд. Однако и этот результат оказался не окончательным, отмечает немецкий журнал Der Spiegel. По последним данным, с 2022-го по 2038 год на развитие терминалов СПГ потребуется около €10 млрд.



AP

Стоимость плавучих СПГ-терминалов, через которые сжиженный природный газ может поставляться в Германию, оказалась значительно выше, чем было рассчитано ранее, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

В общей сложности расходы могут составить около €10 миллиардов — об этом сообщило Федеральное министерство экономики и технологий (BMWK) по запросу издания. Это «максимальная общая сумма вероятных затрат, которые могут быть понесены в период с 2022-го по 2038 год в соответствии с текущими оценками», говорится в сообщении министерства.

Плавучие терминалы сжиженного природного газа играют важную роль в планах правительства Германии по удовлетворению будущих потребностей Германии в газе и замене трубопроводного газа из России. В основном в них входят суда, а также инфраструктура на суше. Кроме того, они могут быть введены в эксплуатацию быстрее, чем стационарные терминалы.

Весной первоначально было рассчитано и заложено в бюджет около €2,9 млрд. Эта сумма была зарезервирована на первом этапе реорганизации газоснабжения, пояснили в министерстве несколько недель назад.

В ходе «обширных консультаций с многочисленными заинтересованными сторонами» были определены «дополнительные расходы и конкретизированы первоначально прогнозируемые расходы». Это касается, например, эксплуатационных расходов и расходов на дополнительные инфраструктурные мероприятия на земле, поясняет немецкий телеканал.

Также были добавлены новые терминалы. Документы бюджетного комитета показывают, что два терминала должны были быть зафрахтованы на 15 лет, а не на десять лет, как планировалось изначально. Германия обговорила возможность сокращения срока до десяти лет, но должна принять решение об этом в следующем году.

Ранее Федеральное министерство экономики и технологий произвело перерасчёт, согласно которому возросшая сумма расходов должна была составить около €6,5 миллиардов — это средства, до которых увеличились бы расходы, а также дополнительные расходы, которые пока не могут быть определены количественно. Эти цифры были скептически встречены экспертами с учётом утверждённых в бюджете средств. Фактически в данный момент речь идёт только о сумме, заложенной в федеральном бюджете на 2022 год.

Как пишет немецкий журнал Der Spiegel, в федеральном бюджете на 2023 год предусмотрены дополнительные средства, которые также можно оценить количественно. Разные бюджеты за оба года нельзя просто сложить вместе, поскольку некоторые суммы пересекаются. Но, по данным министерства, их максимальный общий объём составляет около €10 млрд, заключает немецкий журнал Der Spiegel.