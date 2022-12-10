Глава МИД Лавров заявил, что на Западе хотят поссорить Россию с соседями

Иностранные партнеры вынашивают стратегические замыслы, как использовать свои отношения с другими странами, чтобы поссорить соседние государства с Россией, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью казахстанскому каналу «Хабар-24».

Лавров отметил, что Запада не должен использовать отношения с третьими государствами для того, чтобы пытаться поссорить Россию со своими соседями, но тем не менее они вынашивают такие стратегические замыслы. Кроме того, по словам министра, США и ЕС не скрывают свои замыслы в доктрине.

Так, по словам Лаврова, ЕС указывает в своих документах, что нужно «снижать влияние России, интенсивность ее взаимодействия с соседями, не только в Центральной Азии, а по всему миру», передает ТАСС со ссылкой на «Хабар-24».

Между тем, Россия убеждена, что соседи и союзники РФ понимают, что отношения должны быть должны быть равноправными, взаимовыгодными и отвечать национальным интересам каждого государства.

Лавров считает, что попытки использовать те или иные медийные поводы для того, чтобы осложнить отношения, создать искаженное впечатление о русских в Казахстане и казахстанцах в РФ не прекратятся.

«Все это – часть большой политики, нестерильного процесса в современном мире, да и раньше политика была не вполне стерильной, а уж сейчас подавно. Западные коллеги пытаются всеми правдами и неправдами, ложью, запрещенными приемами в нарушение собственных норм и правил судорожно не допустить формирования многополярного мира», – отметил глава российского МИД.

По словам Лаврова, Запад не хочет равноправно взаимодействовать с Россией и фактически решил отомстить РФ лишь за то, что Москва долгие годы терпела его безразличие к саботажу Украиной минских договоренностей.

Он напомнил про слова Меркель, что Минские соглашения «никто, включая Германию, Францию и весь остальной Запад, и не собирался выполнять».

«Такая реакция абсолютно отчетливо показывает, что планы Запада были сорваны», – подчеркнул Лавров.

Напомним, в МИД РФ заявили, что слова Меркель о Минских соглашениях являются заявкой на разбирательства в рамках трибунала.

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью газете «Цайт» признала, что подписание Минских соглашений было попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. Более того, экс-канцлер заявила, в те годы страны НАТО не смогли бы оказать Украине поддержку в таком объеме, в котором они оказывают сейчас.

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