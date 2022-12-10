Офис Зеленского презентовал голодным жителям Херсона марку с арбузами

Власти Украины объявили о создании новой марки с изображением арбуза жителям Херсона, где нет воды, еды, газа и электричества.

Марка посвящена Херсонской области и будет использоваться киевской корпорацией «Укрпочта». В херсонских СМИ сочли эту акцию оскорблением и издевательством, указав, что в городе нет воды, продуктов, света и газа, нечего есть и пить, а марка им мало, чем поможет, пишет Kherson.life.

СМИ отметило также подозрительную закономерность в том, что «Укрпочта» идет рука об руку с ВСУ и СБУ, приезжая сразу же после «фильтрационных чисток».

«Без света, отопления и воды, зато с маркой! Так держать», – написал Kherson.news.

«Офис Зеленского вместе с «Укрпочтой» презентуют новую марку в Херсоне – в городе, где по вине Киева нет света, тепла, а воду набирают из луж. На марке арбуз, на презентации – плакат с матерными лозунгами. Феерия, конечно», – отреагировала на инициативу офиса Зеленского Telegram-канал Небожена.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Украина принесла в Херсон голод и репрессии.

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