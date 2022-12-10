В РФ начались продажи флагманского седана Hyundai Grandeur без пробега за 3,8 млн рублей

В РФ поступил в продажу флагманский седан Hyundai Grandeur, который доступен по цене от 3,8 млн рублей.

В свою очередь, речи о прямых поставках автомобилей пока не ведется, однако по параллельному импорту поступают отдельные экземпляры, доступные в свободной продаже. Напомним, под капотом флагманского седана установлен 2,5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 198 л.с. Данный экземпляр приводится в движение восьмиступенчатой автоматической коробкой передач

Разгон до сотни составит 9 секунд, а предельная скорость ограничена на уровне 217 км в час. В салоне применили светлые кожаные кресла, крупный мультимедийный дисплей, цифровую приборную панель. Новый седан Hyundai Grandeur имеет обновленную оптику, крупные колесные диски.