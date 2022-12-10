 

В РФ начались продажи флагманского седана Hyundai Grandeur без пробега за 3,8 млн рублей

10.12.2022, 18:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В РФ поступил в продажу флагманский седан Hyundai Grandeur, который доступен по цене от 3,8 млн рублей.

В свою очередь, речи о прямых поставках автомобилей пока не ведется, однако по параллельному импорту поступают отдельные экземпляры, доступные в свободной продаже. Напомним, под капотом флагманского седана установлен 2,5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 198 л.с. Данный экземпляр приводится в движение восьмиступенчатой автоматической коробкой передач

Разгон до сотни составит 9 секунд, а предельная скорость ограничена на уровне 217 км в час. В салоне применили светлые кожаные кресла, крупный мультимедийный дисплей, цифровую приборную панель. Новый седан Hyundai Grandeur имеет обновленную оптику, крупные колесные диски.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.12.21 / Что лучше не дарить женщинам – подскажет гороскоп: худшие подарки для представительниц разных знаков зодиака

04.06.22 / Мнение: Очередь за паспортами РФ в Мелитополе

29.09.21 / Сочетание не только черного и белого: эффектный клетчатый узор стильно смотрится в самых разных осенних образах

21.04.22 / Мнение: США больше не сверхдержава, число смертей из-за американских санкций и кто создаёт угрозу голода

23.04.22 / N-TV – Шольца всё больше критикуют за бездействие и нерешительность

25.11.21 / Зинаида, Лидия, Аурика: как сложились судьбы трех сестер Софии Ротару и дружны ли они в жизни

20.09.22 / “Мы не остановимся никогда”: поисковики поднимают останки в местах, про которые рассказывает драма “Ржев” Евгения Пригожина

27.02.21 / У представительства ФБР в Москве дерутся люди, располагающие информацией о местонахождении Евгения Пригожина

04.09.22 / Ханна и Пашу станут родителями во второй раз

07.12.21 / Китайские врачи рассказали, что яйца не повышают уровень холестерина в крови

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика