 

Яблоко раздора: новые подробности о роковом особняке Харламова и Асмус

10.12.2022, 18:00, Разное
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Оказывается, что Гарик Харламов и Кристина Асмус до сих пор живут вместе! Узнала об этом широкая общественность благодаря перепалке, произошедшей между экс-супругами в их личных блогах.

Огромный четырехэтажный особняк был куплен Харламовым еще в 2014 году, затем еще 6 лет его ремонтировали. Увы, вместе с ремонтом закончился и брак артистов. Теперь, когда стало известно о том, как же складываются отношения между Харламовым и Асмус, даже поклонники пары недоумевают: неужели востребованная актриса не в силах арендовать квартиру или взять ипотеку?!

На днях в Сети появились новые подробности о роковом особняке, ставшим яблоком раздора между Харламова и Асмус. Здание проекта “Туринский дом” имеет площадь 472 кв.м. и является самым огромным во всем элитном поселке, расположенным, разумеется, на Рублевке.

Снаружи он выглядит как настоящий замок: треугольный фронтон, башни и кованые шпили. Внутри скрывается выверенная дизайнерами роскошь, которую хотят продемонстрировать разбогатевшие звезды: камин, лепнина, мраморная плитка и
итальянские аксессуары. Весь интерьер особняка выполнен в светлых тонах, которую поддерживает как мебель кухонная, так и мебель мягкая. Изюминкой интерьера стали хрустальные люстры и золотые акценты.

Поэтому учитывая все это, неудивительно, что ни один из супругов не хочет уступать дом. Кто захочет в здравом уме отказаться от таких хором?! Поэтому пока что
Гарик Харламов и Кристина Асмус
продолжают вынужденно оставаться соседями, что будет провоцировать все новые и новые ссоры…


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