 

Тест: угадайте советский фильм по трогательному кадру

10.12.2022, 17:59, Разное
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Наверное, первое, что приходит на ум – сцена встречи Штирлица с женой из “Семнадцати мгновений весны”. Музыка Микаэла Таривердиева и две пары глаз, жадно впившихся друг в друга, ведь у них есть всего несколько минут.

Конечно, есть и другие не менее глубокие и сильные по напряжению сцены. Сможете ли вы отгадать фильм по кадру, который, возможно, в свое время тронул вас до глубины души?


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