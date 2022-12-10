Тест: угадайте советский фильм по трогательному кадру

Наверное, первое, что приходит на ум – сцена встречи Штирлица с женой из “Семнадцати мгновений весны”. Музыка Микаэла Таривердиева и две пары глаз, жадно впившихся друг в друга, ведь у них есть всего несколько минут.

Конечно, есть и другие не менее глубокие и сильные по напряжению сцены. Сможете ли вы отгадать фильм по кадру, который, возможно, в свое время тронул вас до глубины души?