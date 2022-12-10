Замглавы ВКонтакте извинился за программиста-антикоммуниста, который пометил все группы КПРФ как ЛГБТ-сообщества

Заместитель генерального директора ВКонтакте Павел Аверченков принёс официальные извинения руководству КПРФ и всем пользователям социальной сети, которые пострадали из-за действий сотрудника компании.

В начале декабря все коммунистические группы получили статус «ЛГБТ-сообщество», из-за чего их несовершеннолетние члены были автоматически исключены. Официально верифицированные страницы лидеров КПРФ также были отмечены, как принадлежащие лицам нетрадиционной сексуальной ориентации – их фотографии и заметки получили соответствующий водяной знак.

– Нам удалось установить, что это было сделано одним из наших сотрудников, который придерживается антисоветских взглядов. Сейчас ситуация разрешилась, всем группам возвращён их обычный статус, – написал Аверченков на своей странице

Бывший пресс-секретарь ВКонтакте Георгий Лобушкин в своём Telegram-канале опубликовал рассказал одного из сотрудников социальной сети

«Это сделал один из наших программистов, хотя он и замёл следы, вычислили его просто – над его рабочим местом висел портрет генерала Врангеля, да и свои взгляды он не скрывал. Парня, кстати, не уволили, а только объявили выговор», – цитирует Лобушкин своего источника.

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