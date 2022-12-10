Условный срок и запрет на профессию — в Ницце осудили медиков, выдававших отрицательные тесты на ковид без анализов

В Ницце состоялся суд над сотрудниками медицинской лаборатории, выдавшей пациентам около 500 отрицательных результатов теста на коронавирус без проведения анализов, пишет Le Figaro. По словам газеты, медиков приговорили к условным тюремным срокам от 5 до 12 месяцев и запрету на профессию на срок от 3 до 5 лет за фальсификацию результатов анализов, когда субподрядчик не имел ни времени, ни средств для их проведения. При этом обвиняемые настаивают, что не наносили угрозу здоровью других людей, поскольку в момент выдачи результатов взятые пробы уже считались недействительными.



AP

9 декабря суд в Ницце приговорил к условным тюремным срокам от 5 до 12 месяцев и запрету на профессию на срок от 3 до 5 лет медицинских работников, выдававших ложноотрицательные результаты теста на COVID-19 без проведения анализов в сентябре и октябре 2020 года, пишет Le Figaro. Как передаёт издание, уголовный суд рассматривал дело фармацевта, биолога и врача, работавших в лаборатории Eurofins. Главному обвиняемому Ромену Занчи, руководителю лаборатории, предъявлены обвинения в фальсификации результатов 413 анализов, притом что субподрядчик, ответственный за проведение тестов, не имел ни времени, ни средств для их проведения.

По утверждению обвиняемых, под давлением пациентов, обеспокоенных тем, что их результаты до сих пор не получены, трое мужчин через восемь-десять дней после взятия проб решили объявить их отрицательными. Более того, как пояснил Занчи в своё оправдание, через 48 часов после взятия пробы становились непригодными для использования, а согласно действовавшей в тот период доктрине, пациенты переставали быть заразными через 7 дней — таким образом, угрозы здоровью других людей в объявлении результатов отрицательными не было.

Троих мужчин также обвиняют в том, что они всё же обратились в кассу медицинского страхования (CPAM) за возмещением расходов на анализы, оценённых в €25,5 тыс., несмотря на то что тесты не проводились. «Я должен был предоставить их бесплатно», — признал Роман Занчи.

Врач, руководивший отделением Eurofins в Ницце, Гийом Колле, выдавший 43 ложноотрицательных результата анализа на COVID, рассказал о «вспышке насилия, обрушившейся на лабораторию», вплоть до угроз убийством. «Поэтому мне пришлось принимать трудные решения», — добавил он, заверив, что «не является мошенником».

Тем не менее, по мнению прокурора республики, «медицинские работники намеренно фальсифицировали результаты». «Закон, этика, принцип предосторожности — все это диктовало иное поведение», — подчеркнул он. Как передаёт газета, адвокаты обвиняемых намерены обжаловать решение суда.