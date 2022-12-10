 

Мнение: В чём торгуется российский экспорт, Россия продолжает строиться и восстановление экспорта нефти

10.12.2022, 16:50, Разное
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1. Рубль усиливается. Посмотрите на заглавную диаграмму, уже треть нашего экспорта продаётся за рубли, ещё шестая часть — за юани. Доли доллара и евро резко снизились (ссылка).
 

2. Российская экономика продолжает стабильно развиваться. Идёт работа над реализацией десятков огромных проектов, многие из которых перечислены в статье на «Справочнике патриота» (ссылка).

К примеру:

– продолжается строительство новых очередей гигантского Амурского газоперерабатывающего завода с газохимическим комплексом (ссылка);
– несмотря на препоны, продолжается реализация проекта создания российского средне-ближнемагистрального авиалайнера МС-21 (ссылка), также идёт разработка Sukhoi Superjet New и ряда военных и военно-транспортных самолётов;
– строятся десятки крупных дорог и развязок, дорожных обходов крупных городов (ссылка);
– идут подготовительные работы к строительству моста через Лену в Якутии (ссылка).

Есть, конечно, и некоторые перемены в планах. В очередной раз приостановили строительство Трансполярной магистрали – проекта Северный широтный ход (СШХ), который должен был связать север Западной Сибири в широтном направлении (ссылка). Сейчас все силы строителей железнодорожников пришлось бросить на расширение оставшихся узких мест на так называемом Восточном полигоне (участки БАМа и Транссиба в регионах Дальнего Востока), чтобы расшить узкие места на маршруте в Китай. Северный широтный ход был нужен для перевозки ресурсов из Западной Сибири в Европу, что теперь уже менее актуально.

3. Несмотря на западные санкции и эмбарго, уровень добычи нефти в России по итогам трёх кварталов восстановился (ссылка):

Российские нефтяные компании «достаточно быстро» вернулись к прежним показателям добычи и поставок топлива после снижения весной 2022 года. Об этом заявило РБК со ссылкой на отчет рейтингового агентства АКРА.

Отмечается, что компании пришли к восстановлению добычи и экспорта нефти России в III квартале 2022 года, несмотря на санкции и трудности с логистикой. По данным Минэнерго, в январе—октябре 2022 года общий объем добычи нефти в стране, включая газовый конденсат, увеличился на 2,4 процента до 443 миллионов тонн по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Источник: Место для дискуссий


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