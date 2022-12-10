 

В РФ начались продажи нового кроссовера Toyota Harrier по цене от 2,9 млн рублей

10.12.2022, 16:38, Разное
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Роскошный японский кроссовер Toyota Harrier появился в продаже на российском рынке.

В зависимости от комплектации, новая модель доступна от 2,93 до 4,37 млн рублей. Вместе с тем окончательная цена будет известна при подписании договора на покупку. Напомним, официальная премьера Toyota Harrier состоялась весной, тогда как производитель указал, что новинка построена на платформе TNGA-K с независимой подвеской.

Под капотом нового кроссовера установлен 2-литровый бензиновый двигатель с мощностью 171 л.с. Покупателям доступна также версия с гибридной силовой установкой на 178 л.с. мощности. Модель имеет комплектации с передним или полным приводом. В салоне автомобиля применили более дорогие материалы отделки.


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