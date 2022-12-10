Беглов продолжает защищать резонансный закон о КРТ несмотря на недовольство горожан

Губернатор Александр Беглов не учитывает мнение горожан по закону о КРТ. В рамках прямой линии градоначальник снова стал говорить о позитивных сторонах КРТ.

«Мы приняли региональный закон, опираясь на федеральный. Вопрос реновации жизненно важен. Хрущевки становятся проблемой. Квартиры не отвечают уже требованиям безопасности. Комнаты в этих домах 5-7 метров. Квартиры с такими крошечными комнатами уже не строят. Нужно отработать вариант, чтобы жители имели возможность выбора соответствующего», — отметил Беглов.

Он также подчеркнул, что над этим будут работать специалисты.

«Работает большая команда специалистов, профессионалов, юристов, которые должны выработать эти решения, чтобы не встать в тупик. Поэтому будем заниматься этими вопросами, будем изучать их и обязательно их обсудим с горожанами», – заявил глава Смольного.

Таким образом Беглов указал на свое нежелание прислушиваться к петербуржцам. Тем временем горожане недовольны законом о КРТ. Он позволяет выселить граждан из удобных районов и выделить им другое жилье в «глубоком закадье». Горожане уверены, что инициатива не отвечает их интересам.