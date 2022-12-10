Плохой Санта: Дрю Бэрримор объяснила, почему не покупает детям подарки на Рождество

До католического Рождества чуть больше двух недель — горячее время для тысяч родителей, которые хотят удивить своих детей подарком под елкой. Но только не для Дрю Бэрримор — 47-летняя звезда “Ангелов Чарли” призналась, что в этом году ее дочери, 10-летняя Олив и 8-летняя Фрэнки, снова останутся без сюрпризов от Санта-Клауса.

Я не дарю детям подарки на Рождество, – заявила актриса во время интервью Entertainment Tonight.

Но, добавила Бэрримор, это совсем не значит, что она черствая мать. Просто вместо новых игрушек, которые быстро надоедят, она предпочитает дарить своим детям воспоминания, которые они пронесут потом через всю жизнь.

На Рождество я всегда беру их с собой в путешествие. Говорю им: “Мы запомним это место, фотографии и впечатления — это то, что я хочу вам подарить”, — рассказывает Бэрримор. — Они получают много вещей в течение года, поэтому я не похожа на какую-то странную, строгую, холодную маму, которая говорит: “Нкаких тебе подарков!» Я просто чувствую, что лучшим подарком будет память о жизни. Я лучше вложу в них это.

Напомним, дочери Дрю Бэрримор появились на свет от отношений актрисы с арт-консультантом Уиллом Копельманом. Вместе они прожили 5 лет, четыре из которых прошли в официальном браке. В 2016 году Дрю и Уилл развелись. Этот разрыв для Бэрримор был настолько болезненным, что она долгое время не могла подпустить к себе ни одного мужчину. Но недавно намекнула, что одном все же удалось растопить ее сердце.