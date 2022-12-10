 

Звезда “Реинкарнации” Тони Коллетт объявила о разводе с мужем после того, как его застали целующимся с другой

10.12.2022, 16:00, Разное
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Год заканчивается еще одним звездным расставанием. Оскароносная австралийская актриса Тони Коллетт, известная по фильмам “Шестое чувство”, “Реинкарнация”, “Достать ножи” и другим, объявила, что ее браку с экс-барабанщиком инди-рок-группы Gelbison Дэвидом Галафасси пришел конец. В соцсетях супруги опубликовали совместное заявление, в котором заверили, что уж давно не живут вместе, и развод — это всего лишь логическое продолжение этой ситуации.

После значительного периода разлуки мы с милостью и благодарностью заявляем о разводе. Мы едины в нашем решении и расстаемся с продолжающимся уважением и заботой друг о друге. Наши дети имеют первостепенное значение для нас, и мы будем продолжать процветать как семья, хотя и в другой форме. Мы благодарны за поддержку и любовь, которую вы даете нам, пока  мы эволюционируем и мирно проходим через этот период. Спасибо большое. Тони Коллетт и Дэвид Галафасси, — говорится в совместном заявлении супругов.

Примечательно, что новость о расставании 50-леняя Тони опубликовала спустя несколько часов после того, как ее муж был замечен в компании другой женщины. На папарационных снимках, опубликованных Daily Mail, 44-летний Галафасси целует обнимает и целует блондинку в мини-бикини на глазах всего пляжа Мэнли. Ей оказалась 41-летняя мануальный терапевт Шеннон Иган.

Тони Коллетт и Дэйв Галафасси познакомились в 2002 году на презентации дебютного альбома группы Galafassi Gelbison в Сиднее. В январе 2003-го, менее чем через год после знакомства, знаменитости поженились на буддийской церемонии. Через пять лет,  январе 2008 года, у пары родилась дочь Сейдж Флоренс, в апреле 2011 года на свет появился сын Арло Роберт.


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