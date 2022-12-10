 

И еле заметная полоска: тренд маникюра на праздники предполагает 2 цвета как обман зрения

10.12.2022, 14:50, Разное
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Если вы следите за модными трендами, то вам наверняка будет интересно узнать об актуальных вариантах дизайна ногтей в преддверии новогодних праздников. В этом сезоне в лидеры выходит двухцветный маникюр. Разбираемся, что представляет собой этот свежий тренд и какое еще нейл-арт можно использовать для оформления ногтей.

Обман зрения

Нейл-арт с оптической иллюзией всегда смотрится стильно и креативно. Летом был популярен 3Д-маникюр в стиле поп-арт, напоминающий рисунки из комиксов. Сейчас, зимой, в моду вошел обновленный френч. Это когда вместо традиционных бежево-белых оттенков используются любые другие цвета.

Но и этот тренд еще больше трансформировался в преддверии праздников. Теперь в моде дизайн, когда используется два цвета.

Одним лаком покрывается основная часть ногтя, а вторым рисуется тоненькая ниточка либо на кончике, либо у основания ногтя. В итоге получается оптическая иллюзия: вроде как показалось, что была какая-то полосочка.

Можно использовать лаки одного цвета, но разных оттенков. Например, весь ноготь покрыть красным лаком, а «ниточку» нарисовать насыщенным розовым.

Можно также выбрать контрастные цвета. Например, сочетать нюдовый и серебристый или бордовый и золотистый, серебристый и голубой и т. д.

Рассмотрим, какие еще варианты нейл-арта актуальны в преддверии Нового года.

Глазурованные

Помните, как выглядит пончик с белой глазурью? Вот приблизительно такой же молочный оттенок глазури должен быть на ногтях. Такой нейл-арт выглядит очень стильно и празднично. Учтите, что актуальная форма ногтей в этом сезоне – овальная и миндалевидная.

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Однотонный маникюр

Наступает год Кролика, а Кролик любит минимализм, поменьше пафоса и вычурности. Поэтому вы смело можете остановиться на лаконичном однотонном дизайне.

Красиво смотрятся бархатные ногти, но для создания такого маникюра придется идти в салон красоты, ведь для воспроизведения подобного нейл-арта нужно использовать специальное приспособление с магнитом.

Гораздо проще покрыть ногти перламутровым лаком с блестками. Отдавайте предпочтение зеленому, красному, белому цвету.

С блестками и стразами

Все дополнительные элементы декора в виде страз, глиттера весьма уместны как для вечернего лука. Поэтому вы можете сделать сияющий дизайн, который точно преобразит ваш образ. Помните, что на Новый год и Рождество много блесток не бывает. Позвольте себе сиять, облачившись в блестящую одежду и сделав маникюр с обилием страз и блесток.


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