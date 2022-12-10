Самая модная прическа для празднования Нового года: как добавить пряди мишуры к своим волосам (идеи с фото)

Наступает Новый год, и наверняка каждая женщина мечтает выглядеть на празднике максимально привлекательно. Есть один эффективный способ блистать в прямом и переносном смысле, он состоит в использовании мишуры при оформлении прически. Блеск и красота обеспечены, как оригинальность, стильность и креативность. Разберемся в преимуществах этого способа и в технологии использования мишуры.

Концепция

Стоит сказать о том, что обычная мишура для елки не подойдет, есть специальные тонкие, но прочные блестящие нити, которые вплетаются или прикрепляются к волосам. Они могут быть на специальных крючках, их наращивают по технологии наращенных волос (прикрепляются на кератин) или просто привязываются к прядям специальным узлом. Прически могут быть разными, как и количество вплетаемых нитей. Если у вас нет времени посетить салон, и вы не чувствуете в себе сил и желания прикреплять нити самостоятельно, в виде исключения можно использовать обычную пышную мишуру, которую можно просто вплести в косичку. Такой вариант тоже возможен, и вам никто не вправе запретить экспериментировать.

Преимущества

Их огромное множество, в этом нет никакого сомнения. Если речь идет не о простом дождике, а о специальных нитях с застежками на кончиках или прикрепленных кератином, можно с уверенностью сказать, что такой прически вам не на одну вечеринку. Вы сможете ходить с наращенными нитями ровно столько, сколько вам надо до тех пор, пока не решите снять их сами (по принципу наращенных волос, коррекцию которых надо делать раз в три месяца).

Также преимуществом является то, что они нити вам не будут мешать. Их можно расчесывать вместе с волосами, делать разные прически, мыть голову и пр. Никаких неудобств в этом плане нет (за исключением личного не восприятия и нежелания терпеть некий дискомфорт от наращенных прядей или фиксаторов у корней волос).

Самым главным плюсом является красота и блеск, который так уместен для празднования Нового года, Рождества, Старого Нового года, Крещения. Вы будете с очень красивой, оригинальной и даже креативной прической, стопроцентного повторения которой гарантированно не будет. И это факт, поскольку вы можете выбрать разные сочетания или остановиться на однотонном варианте, но с необычным оттенком.

Выбор цвета

Этот аспект также можно причислить к списку преимуществ, поскольку цвет является одним из главных факторов формирования образа в целом. Определитесь с выбором наряда, особенно, если планируете использовать мишуру для укладки одной прически конкретно на Новый год. Под этот наряд выберите гармонично сочетающуюся по цвету или оттенку мишуру (макияж также принимайте во внимание). Одна цветовая гамма будет самым удачным выбором (можно использовать разные оттенки, чтобы создать эффект по принципу техники градиент или балаяж).

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Если хотите походить с прической подольше, есть смысл подобрать универсальный разноцветный вариант, который подойдет к любым нарядам. Также оригинально смотрится мишура, повторяющая ваш цвет волос, это выглядит стильно и креативно.

Прикрепление кератином или на крючках

Такие техники в основном предлагают мастера в салонах. Однако, если вы умеете выполнять подобную работу, вполне реально справиться самостоятельно. К примеру, крючки можно прикрепить намного проще, чем нарастить нити. Достаточно отделить небольшую прядь и закрепить нить при помощи крючка или защелки. Если планируете украсить прическу небольшим количеством нитей мишуры, у вас это получится достаточно качественно.

Наращивание нитей можно осуществить только при наличии кератина и специального прибора. Это также реально сделать самостоятельно, но без практики у вас это вряд ли получится. Поэтому если у вас есть все необходимое, потренируйтесь на парике или предложите нарастить нити подруге. После обретения необходимого, хотя бы минимального, опыта, вы сможете выполнить эту работу на себе.

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Завязывание нитей вручную

Для того, чтобы завязать нити вручную, необходимо приобрести мишуру, которая будет вдвое длиннее ваших волос (если вы хотите, чтобы блестящие нити были вровень с вашими волосами). Далее следует помыть голову, чтобы волосы были чистыми и не жирными. По этой причине нужно отказаться от использования кондиционера или нанести его на кончики, оставив корни и расстояние десяти сантиметров от них необработанным. Как вы уже поняли, пряди не должны быть жирными, чтобы узел мог закрепиться и не скользил.

Расчешите волосы по направлению роста и разделите их пробором. Отделите небольшую прядь, возьмите нитку мишуры и сложите ее пополам. Сделайте скользящий узел на месте изгиба мишуры (опустите петлю на две нитки, затем возьмите пальцами так, чтобы из двух петель получилась одна), проденьте прядь и затяните мишуру в узел максимально близко к корням. Затем две нити свяжите двумя обычными узлами. Проделайте то же самое с остальными прядями, которые планируете украсить.