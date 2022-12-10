Мнение: Война заменила ковид

ПЕРМЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет от коронавируса начнется в России до конца текущего года, сообщил ТАСС министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время визита в Пермь.

Удивительно! А ведь ровно год назад – ЖЖ не даст соврать – Россия вовсю готовилась к куаркодизации всего населения с параллельным закалыванием “не имеющими аналогов вакцинами” уже детей и подростков (которые ковидом практически не болели, но в пылу “борьбы” до этого никому не было дела). Санитарная деспотия царила над всем, и ей, казалось, нет ни конца ни краю. И вот – новое 10е декабря, и всё изменилось как по мановению волшебной палочки: вместе санитарной деспотии у нас уже полноценная военная диктатура, а ковид объявлен “незначительным заболеванием” – при том, что он в общем остался таким же, каким и был, а никаких эффективных лекарств от него как не было, так и нет.

И про куаркоды (временно) забыли. Но и с ними всё то же самое – никаких действенных лекарств от этой социальной чумы так и не появилось, как было общество беззащитно перед подобными безумными инициативами – так и осталось.