 

Мнение: Война заменила ковид

10.12.2022, 14:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

ПЕРМЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет от коронавируса начнется в России до конца текущего года, сообщил ТАСС министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время визита в Пермь.

Удивительно! А ведь ровно год назад – ЖЖ не даст соврать – Россия вовсю готовилась к куаркодизации всего населения с параллельным закалыванием “не имеющими аналогов вакцинами” уже детей и подростков (которые ковидом практически не болели, но в пылу “борьбы” до этого никому не было дела). Санитарная деспотия царила над всем, и ей, казалось, нет ни конца ни краю. И вот – новое 10е декабря, и всё изменилось как по мановению волшебной палочки: вместе санитарной деспотии у нас уже полноценная военная диктатура, а ковид объявлен “незначительным заболеванием” – при том, что он в общем остался таким же, каким и был, а никаких эффективных лекарств от него как не было, так и нет.

И про куаркоды (временно) забыли. Но и с ними всё то же самое – никаких действенных лекарств от этой социальной чумы так и не появилось, как было общество беззащитно перед подобными безумными инициативами – так и осталось.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.08.22 / Все больше россиян оформляют ипотеку: эксперты назвали причины

15.04.21 / Родила “деффчонку”: Галина Боб стала мамой в третий раз

02.04.21 / Скандалы: Следователь вещдоку не товарищ

17.04.22 / Мнение: Список граждан Британии, которым запрещен въезд на территорию РФ

12.08.20 / НЛО появился над Буэнос-Айресом прямо во время утреннего прогноза погоды

10.01.22 / “Я за красивое старение”: звезда “Ворониных” Екатерина Волкова и ее правила ухода за собой

03.02.22 / «Чего вы мне звоните?», «Я не понимаю чеченского», «Это не моя тема», – реакция депутатов Госдумы на угрозы Делимханова обезглавить семью Янгулбаевых

12.12.21 / «Попа перестанет болеть уже сегодня, но я не забуду этого никогда»

10.09.20 / Неизвестные хакеры взломали сайт Deutsche Welle и окружили кавычками слово «отравление» в новостях про Навального

27.10.21 / В Хакасии родился двухголовый теленок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика