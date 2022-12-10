Мария Миронова о сериале “Монастырь”, разлуке с младшим сыном и дружбе на расстоянии

Мария, в новом сериале вы сыграли сестру Патрикею – одну из монахинь монастыря, где прячут героиню Анастасии Ивлеевой. Почему вы согласились на эту роль?

Изначально мне предложили другую роль, но мне захотелось сыграть именно Патрикею. Во-первых, роль монахини — это само по себе интересно, никогда не играла такую роль, а мне всегда интересно пробовать то, что я еще не делала. Во-вторых, Патрикея достаточно судьбоносна для персонажей, в ней существует некий характер и переворот. Мне очень важно, чтобы в роли был смысл, и в этой он безусловно есть.

Как на вас повлияли съемки в этом необычном проекте? Он поднимает стигматизированные темы религии, поиска себя, ухода от светской тусовочной жизни во что-то мирское.

На мой взгляд, это очень полезная тема и для религии, и просто по-человечески. У этого проекта собралась очень искренняя команда, и меня это привлекло. Нам удалось затронуть такие темы, которые обычно остаются за кадром и замалчиваются.

Как вам кажется, в чем главная мысль сериала и на какие чувства он должен сподвигнуть зрителей?

Главное в “Монастыре” – тема любви и принятия людей друг другом. Если настоящее чувство уходит, религия прекращает быть религией. Если нет принятия и искренней любви к ближнему, все остальное не имеет смысла. Моя героиня в предлагаемых обстоятельствах сильно зажатый человек. Но, как мне кажется, церковная жизнь заключается исключительно в любви к ближнему, это мое личное ощущение. И безусловно, такая любовь есть на границах нашей церковной православной жизни, но, к сожалению, она встречается не так часто, как хотелось бы. Сериал отчасти провокационный, но в хорошем смысле: знаете, есть дурная провокация, а есть провокация, которая заставляет людей задуматься о самом важном. И такая провокация мне близка.

Мария в сериале “Монастырь”

С вами случались настолько кардинальные перемены, как с главной героиней? Или какой-то переломный момент в жизни, определивший дальнейшие события?

Со мной, как, наверное, со многими людьми, такое случается перманентно. Конечно, глобально хорошо, когда переломный момент случается один раз. Тогда человек что-то осознает и как-то видоизменяется. Но, как правило, жизнь такая штука, в которой это может происходить не однажды. Человек может заблуждаться, а потом опять выходить на какое-то правильное осознание и понимание. Я, как и любой человек, склонна к заблуждениям и наоборот, к откровениям. Не хочется даже называть это правильным или неправильным, это и есть жизнь, и она к чему-то приводит. Безоценочно, как говорится. И это как раз от безоценочной и безусловной любви, какая бывает у родителей к ребенку. Тогда он начинает меняться в абсолютно прекрасную сторону как цветок, который ты поливаешь. Мне очень близка эта тема. А эта роль, наоборот, провокация, скрывающая проблемы.

Моя героиня – человек, казалось бы, безумно преданный своей участи, но немного забывший о том, что существуют основные апологеты в вере и даже в религии. Они все равно существуют, хоть их очень часто и выкидывают за борт. Так и Патрикея, которая целиком и полностью соблюдает всю эту форму, но чуть-чуть заблудилась в смысле.

Съемки сериала проходили в Вологодской области, а экспедиция продлилась месяц. Как перенес разлуку ваш младший сын Федор?

Очень плохо. Я существовала мелкими перебежками: поезд туда, поезд обратно, все время моталась. Никогда не находилась в одном месте и была немножко в нервном состоянии из-за того, что сын очень плохо это переносит. А брать его с собой я не могла, соответственно, съездила, вернулась, потом снова съездила, вернулась. Это все было разбито на отдельные дни, очень много времени занимал поезд, на котором я обычно добиралась до съемочной площадки.

“Монастырь” стал только второй вашей работой в 2022 году (в сравнении с пятью в 2021-м). С чем это связано?

Не совсем. Мы начали снимать “Холоп-2”, сейчас я начинаю сниматься еще в одном прекрасном фильме с прекрасным режиссером, но пока его не назову. Чуть меньше, чем в прошлом году, но с учетом непростых событий в стране я думаю, что это нормально. Плюс у меня еще прошла премьера драматического музыкального спектакля “Adagio для влюбленных” в “Доме музыки”, совсем недавно мы отыграли премьеру. В нем я выступала и продюсером, и режиссером. В целом, работы достаточно, нельзя сказать, что у меня мало проектов. За этот год, получается, их четыре, плюс спектакль.

Владимир Вдовиченков, Мария Миронова и Ирада Берг на премьере спектакля “Adagio для влюбленных”

Как вы проводите свободное от съемок и театра время?

С сыном исключительно. За городом, куда приезжают друзья.

Последние пару лет вы живете за городом. В одном интервью вы рассказывали, что вам было сложно привыкнуть к другому темпу жизни. Как сейчас?

Сначала я к этому привыкала, сейчас не могу от этого отвыкнуть. Такая палка о двух концах. Добираться сложно, особенно когда есть маленький ребенок. Но в какой-то момент привыкаешь, и становится сложно возвращаться обратно в город.

Сейчас у многих родные и друзья уезжают из России. Поредело ли ваше окружение? Как поддерживаете связь?

Поддерживаю связь, безумно уважаю и люблю этих людей, пытаюсь поддерживать насколько это возможно. Конечно, это очень грустная ситуация и очень хочется того объединения, которое было раньше. Я безумно по этому скучаю. Понимаю, что и здесь мое существование чуть-чуть оторвано, но при этом трудно представляю отъезд. Какой-то гармонии точно нет. Для гармонии, мягко говоря, и не время сейчас.

Поделитесь с читателями способами, как радовать себя и поддерживать эмоционально на плаву?

Меня в основном держит на плаву младший сын Федор. С маленьким ребенком я не имею возможности впадать в депрессию. Хотя, конечно, в остальном очень трудно. Но ребенок, мое настроение и ответственность вытягивают меня и даже спасают.

В этом году горизонт планирования у всех сильно сократился, но все же: какие у вас планы на Новый год?

Это очень сложный вопрос и как и само планирование сейчас. Я вначале думала, что уеду, потом — что останусь. В декабре практически каждый день буду на съемках, поэтому решу ближе к середине месяца.