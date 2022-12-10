Тина Тернер потеряла своего младшего сына

83-летняя Тина Тернер — одна из тех несчастных матерей, которые пережили своих детей. Четыре года назад певица простилась со своим первенцем, развеяв его прах над морем — Крейг покончил жизнь самоубийством накануне своего 60-летия. А теперь не стало его брата Ронни, он был последним родным ребенком Тины Тернер. 62-летний мужчина в последние годы страдал от различных проблем со здоровьем, включая онкологию. В минувший четверг, 8 декабря, его нашли мертвым в его собственном доме.

Семейную трагедию несколько часов назад подтвердила сама Тернер, опубликовав печальный пост в соцсетях:

Ронни, ты слишком рано покинул этот мир. В этом безмерном горе я закрываю глаза и думаю о тебе, мой любимый мальчик, — написала Тина под своим черно-белым снимком.

Вдова Ронни, Афида, опубликовала также опубликовала эмоциональную дань уважения покойному супругу.

Боже мой, Ронни Тернер, настоящий ангел, огромная душа, мой муж, мой лучший друг, мой ребенок, я была твоей мамой, твоей няней, твоим маленьким чудовищем… Я делала все возможное, но этого оказалось недостаточно, я очень-очень злюсь за это на себя, — подписала Афида по серией снимков с Ронни.