Мнение: Германия грязнее Индии, переворот в Перу и планы переворота немецких радикалов

1. Дзен-канал «Объясняю на пальцах» пишет (ссылка):



Из-за нехватки газа Германия начала сжигать на теплоэлектростанциях уголь. Причём сжигать очень активно. Настолько активно, что теперь при выработке в Германии 1 кв/ч энергии в атмосферу выбрасывается 745 грамм углекислого газа.

Для сравнения, это больше, чем в такой стране как Индия, энергетика которой традиционно считается «грязной».

Если, допустим, обычный чайник имеет мощность 1,5 кВт/ч, то пока он будет 1 час работать в Германии, электростанции Германии выбросят для этого 1 килограмм углекислого газа.

Килограмм. Газа.

Столько же СО2 содержится в 160 м3 атмосферного воздуха.

Такая вот «зеленая энергетика» в Германии.

2. СнМИ по поводу переворота в Перу (ссылка):



Короткой строкой: в Перу арестован президент Кастильо, попытавшийся распустить парламент. К присяге в турборежиме приведена его вице-президент Болуарте.

Данная новость интересна не только в контексте специфики местной политики: фактически бывший школьный учитель Кастильо, пришедший к власти менее двух лет назад в качестве очередного феномена, всё это время управлял страной при оппозиционном парламенте, который мешал ему как мог и которому он, в свою очередь, тоже как мог портил жизнь. Парламент (Конгресс), в частности, весь 2022-й запрещал Кастильо покидать пределы республики (по конституции выезжать без разрешения президенту нельзя), из-за чего его нигде на международных мероприятиях не видели. А также регулярно выносил ему импичмент.

Накануне третьего импичмента Кастильо решил было распустить Конгресс, но противники успели раньше — и действовавшего президента арестовала полиция. Его сменщица является представителем той же партии, поэтому, надо думать, парламент стреножит её точно так же, как и предшественника.

Перу — второй по объёмам добытчик лития в мире и значимый добытчик меди, а для «зелёной экономики», как говорят в США, литий и медь — это новая нефть. Периодические поползновения бывшего президента в вопросе национализации горнодобывающих проектов и сближению с КНР, могли стоить ему президентства. Может быть, его сменщица (чьё предполагаемое правительство национального единства уже получило поддержку Госдепа США) окажется более чуткой к желаниям и опасениям Вашингтона.

3. Павел Шипилин пишет по поводу задержания в Германии «правых экстремистов, которые планировали штурм бундестага и госпереворот» (ссылка):

Промышленные гиганты сворачивают свои производства в Германии, все навострили лыжи — кто в Китай, кто в США. Немецкий бюджет недополучит гигантские суммы уже в следующем году. Есть еще одно обстоятельство. Миру было явлено, что у Германии полностью отсутствует суверенитет — эта страна находится в полном подчинении у США. Государству приказали прекратить снабжаться дешевым российским газом, и оно подчинилось, поправ национальные интересы. Еще год назад немцы не думали о суверенитете, а сейчас от этого зависит их благосостояние. Сейчас Германию превращают в нищую колонию, просто втаптывают в грязь у всех на глазах. Разве не это заставляет радикальные силы пытаться собственными средствами решить эту главную для страны проблему? Думаю, что и во Франции, и в Италии у части общества такие же настроения.