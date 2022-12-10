Chevrolet представила в Мексике новый хетчбэк Chevrolet Aveo из Китая

Американская марка Chevrolet презентовала на мексиканском рынке модернизированный хетчбэк Chevrolet Aveo.

Автомобиль собирают на китайском заводе, тогда как в дальнейшем осуществляют доставки в остальные страны. Новинка Aveo получила более агрессивный дизайн, который походит на актуальные версии Xingchen и Xingchi. Производитель предусмотрел полунезависимую подвеску, а также 1,5-литровый бензиновый агрегат на 110 л.с. мощности.

На выбор клиентов представлены комплектации с механической и автоматической коробкой передач. Также следует отметить, что новый экземпляр получил 15-дюймовые колесные диски, улучшенную мультимедийную систему и 6 подушек безопасности. Стоимость новой модели пока не указали до выхода на рынок.