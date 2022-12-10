 

“Жизнь так коротка”: измученная страшной болью жена Газманова отправилась на небеса

10.12.2022, 13:35, Разное
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Среди представителей шоу-бизнеса ведение своей странички в соцсетях считается не только правилом хорошего тона, но и фундаментом для будущих заработков. Каждое откровение, можно неплохо монетизировать, используя свои секреты и тайны для того, чтобы расположить к себе подписчиков. Такую стратегию поведения выбрали для себя многие и, судя по всему, к ним присоединилась и жена Олега Газманова.

В лучших традициях движения раздетых философов, женщина выложила снимок, на котором наряжена лишь в корсет и трусики, достойные Диты фон Тиз. Под фотографией, разбрызгивающей во стороны плотный запах сексуальности, Марина Муравьева-Газманова пустилась в рассуждения о смысле жизни.

Сбивчиво и многословно женщина попыталась донести до подписчиц мудрости, им недоступные. “Заботиться о себе, семье и друзьях, следить за внешностью и здоровьем, успешно развиваться и вести захватывающий образ жизни”, – раскрыла гордая жена секрет наполненной жизни.

Не забыла она, разумеется, и рассказать о тяготах своей жизни. Оказалось, что воплощению многих ее планов мешает неизлечимая болезнь – хроническая мигрень. Измученная страшной болью Марина
Муравьева-Газманова
поделилась, что мысленно отправилась на небеса и уже сидит в самолете, прихлебывая холодный “шампусик”, но увы… Врожденная болезнь и желание вести здоровый образ жизни перечеркивают это острое желание кайфануть.

“Жизнь так коротка зачем себя мучать диетами , нужно жить и наслаждаться жизнью, и благодарить что проснулись”, – поддержали жену Олега Газманова подписчицы.


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