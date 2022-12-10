На выставке новейших достижений российской науки Дмитрию Медведеву показали цифровую водку

В ходе посещения выставочного центра в Сколково заместителю председателя Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву представили уникальные разработки отечественных учёных – цифровую водку и цифровой стакан.

Политик заинтересовался и тут же испытал новинку.

– Выглядит хорошо, инновационно. А похмелье после неё бывает? – спросил Медведев.

– Над этим мы ещё работаем, – ответил директор фонда «Сколково» Игорь Дроздов.

– Ну что же вы так? Полработы не показывают, но зато Марату Шакирзяновичу можно, – намекая на вице-премьера Хуснуллина, заключил замглавы Совбеза.

Затем Медведеву показали новейшие разработки в области искусственного интеллекта. Отечественный робот при нём написал пост в Telegram о неминуемом ядерном ударе по Вашингтону.

– Вот тут видно, что работа доделана, – с воодушевлением сказал Медведев.

– Мы ему даём цифровой стакан, а потом он пишет, – резюмировал директор фонда «Сколково».

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