 

Кушанашвили назвал лепрозорием разборки Асмус и Харламова

10.12.2022, 13:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Отар Кушанашвили прокомментировал грязные разборки между Кристиной Асмус и Гариком Харламовым. Постоянные ссоры экс-супругов, выносимые на всеобщее обозрение журналист назвал лепрозорием.

Отар Кушанашвили в рамках своего YouTube-шоу прокомментировал и вынес вердикт отношениям между Кристиной Асмус и Гариком Харламовым. «Какой-то лепрозорий», охарактеризовал журналист публичные разборки бывших супругов. В браке комик и актриса прожили семь лет, с 2013 году по 2020 годы, родив в 2014-м дочь Анастасию. При этом после развода звезда «Интернов» и «Текста» не выехала из дома Харламова, несмотря на то, что, с ее слов, накал страстей дошел до угроз со стороны мужа.

Учитывая эти факты, Отар Кушанашвили считает подобные грязные разборки выходящими за рамки. При этом Асмус утверждает, что остаться на одной жилплощади с Харламовым ей пришлось из-за несоблюдения бывшим мужем своих обязанностей. Он не обеспечил бывшую возлюбленную отдельным жильем, из-за чего ей приходится проживать в одном доме не только с ним, но и с бывшей свекровью. Звезда театра и кино подчеркивает, что их дочери приходится видеть склоки между родителями и это не пойдет ребенку на пользу.

Отар Кушанашвили лично знаком с Гариком Харламовым, участник Comedy Club рассказывал ему, что выделил экс-супруге большую сумму денег. Поэтому он склонен не доверять претензиям и жалобам актрисы. Свой вердикт светский обозреватель закончил фразой из Шекспира «Чума на оба ваши дома!», добавив при этом, что живет пара все же в одном помещении.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.10.22 / Трендовые платья осени, которые сочетаются с любой обувью сезона: актуальные модели и лучшие миксы

29.04.21 / Аня Чиповская: “У меня было счастливое детство”

19.08.21 / Жена звезды “Великолепного века” Халита Эргенча поделилась редкими фото с мужем и старшим сыном

22.11.22 / В России ей не место: покинувшая страну Лорак нарушила молчание спустя месяцы

22.11.21 / Депутат Михаил Романов предложил дать «Дороге Жизни» звание Героя

17.11.22 / Не прошло и года: измученная безысходностью жена Прилучного сообщила о проблемах

08.09.20 / Скандалы: «Русское лицо» китайской киберпропаганды

17.06.22 / Отказ «Мегалайну» по Горской продемонстрировал наплевательское отношение чиновников Петербурга к инвесторам

22.03.22 / Королева Летиция, Екатерина Шульман и другие не закрашивают седину: почему это модно

02.09.22 / Мнение: CТРИМ №25 НАЧИНАЕТСЯ!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика