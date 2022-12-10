Кушанашвили назвал лепрозорием разборки Асмус и Харламова

Отар Кушанашвили прокомментировал грязные разборки между Кристиной Асмус и Гариком Харламовым. Постоянные ссоры экс-супругов, выносимые на всеобщее обозрение журналист назвал лепрозорием.

Отар Кушанашвили в рамках своего YouTube-шоу прокомментировал и вынес вердикт отношениям между Кристиной Асмус и Гариком Харламовым. «Какой-то лепрозорий», охарактеризовал журналист публичные разборки бывших супругов. В браке комик и актриса прожили семь лет, с 2013 году по 2020 годы, родив в 2014-м дочь Анастасию. При этом после развода звезда «Интернов» и «Текста» не выехала из дома Харламова, несмотря на то, что, с ее слов, накал страстей дошел до угроз со стороны мужа.

Учитывая эти факты, Отар Кушанашвили считает подобные грязные разборки выходящими за рамки. При этом Асмус утверждает, что остаться на одной жилплощади с Харламовым ей пришлось из-за несоблюдения бывшим мужем своих обязанностей. Он не обеспечил бывшую возлюбленную отдельным жильем, из-за чего ей приходится проживать в одном доме не только с ним, но и с бывшей свекровью. Звезда театра и кино подчеркивает, что их дочери приходится видеть склоки между родителями и это не пойдет ребенку на пользу.

Отар Кушанашвили лично знаком с Гариком Харламовым, участник Comedy Club рассказывал ему, что выделил экс-супруге большую сумму денег. Поэтому он склонен не доверять претензиям и жалобам актрисы. Свой вердикт светский обозреватель закончил фразой из Шекспира «Чума на оба ваши дома!», добавив при этом, что живет пара все же в одном помещении.