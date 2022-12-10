IPhone 15 Ultra может стать самым дорогим в истории смартфоном Apple

Инсайдер LeaksApplePro пояснил о вероятной стоимости следующего поколения смартфонов Apple. По его данным, iPhone 15 Ultra может стать самым дорогим за всю историю американской корпорации.

В Сети появилась информация относительно следующей линейки смартфонов от компании Apple. Согласно сведениям, обнародованным известным IT-обозревателем, скрывающимся под никнеймом LeaksApplePro, одна из модификаций может стать самой дорогой в истории iPhone. 15 Ultra получит ценник в 1,2-1,3 тысячи долларов США.

Назвал иснайдер и гипотетические причины повышения стоимости запланированной на следующий год новинки. В первую очередь, цена будет зависеть от ситуации на заводе TSMC, производящем чипы. Как ранее сообщалось, работники предприятия выдвинули требования по повышению уровня оплаты их труда. Также отобразится на исходной цене переход на новые разъемы, по требованиям стран Евросоюза, iPhone 15 Ultra и другие устройства от Apple оснастят высокоскоростным USB-C Thunderbolt 4 вместо привычного гнезда Lightning.

Кроме того, детали корпуса новинки, уверен блогер, выполнят из титана, улучшат в новой линейке и функциональность фото-видео-камер. Повышенную производительность и быстродействие iPhone 15 Ultra обеспечит инновационный процессор A17 Bionic и более емкий модуль оперативной памяти. Также в телефоне от корпорации из Купертино появится сдвоенная фронтальная камера и закругленный корпус. Все это и приведет к итоговому ценнику выше на одну-пару сотен долларов, чем все предыдущие версии смартфона. Себестоимость девайса при этом повысится на 90 долларов.

При этом у инсайдера пока нет точных сведений, предполагается ли в следующем поколении выпускать модель Pro Max. Ultra-модификация станет полноценной заменой существующей либо расширит серию пятнадцатого iPhone из четырех аппаратов дополнительной пятой версией.