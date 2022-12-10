Модные тенденции – 2023: какие тренды года идеально подойдут для женщин за 70

С возрастом стиль в одежде претерпевает изменения. Если вам за 70 лет, то нужно постараться сделать так, чтобы образы получались и не старомодными, и не молодежными, поскольку и то, и другое выглядит нелепо. Нужно делать ставку на элегантность и одновременно простоту. Разбираем основные тренды, которые подойдут для создания эффектных уместных образов.

Меньше, да лучше

Избегайте многослойности, чтобы не получился «бабушкин» стиль. Длинные юбки плюс длинные кофты в сочетании с обувью в ретро-стиле на плоской подошве — это то, что может сделать любой образ старомодным. Чем меньше вещей в контексте одного лука, тем лучше. Например, лучше сочетать пуловер и брюки, чем юбку с блузой, жилетом и кардиганом.

Одежда по размеру и по типу фигуры

Вы наверняка знаете особенности своей фигуры, свои достоинства и недостатки. Эту информацию нужно принимать во внимание, когда будете выбирать одежду. Вещи должны сидеть по фигуре. Они не должны быть слишком тесными или, наоборот, оверсайз. Придерживайтесь золотой середины.

Нейтральные оттенки

Избегайте одежды кричащих неоновых цветов. В то же время носить только черное и все темное — это тоже никуда не годится. Учтите, что если черная вещь находится близко к лицу (например, когда вы надеваете темную водолазку), то цвет лица становится более серым, подчеркиваются все морщинки.

Чтобы у вас был здоровый, цветущий вид, отдавайте предпочтение светлому верху. Сейчас в моде вещи цвета слоновой кости, молочного оттенка — на них делайте упор. Избегайте холодных цветов наподобие синего, зеленого. Ваш выбор — это теплые оттенки. Подойдут розовый, персиковый и т. д.

Одежда с принтами

С возрастом не нужно совсем отказываться от ношения одежды с принтом, ведь она может освежить любой образ и сделать его более стильным и современным. Например, сейчас актуальной является расцветка под леопарда. Вы можете включить в свой образ анималистичный принт посредством пальто, кофты. А вот низ лучше оставить однотонным нейтральным.

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Избегайте мультяшных рисунков и принтов с забавными надписями. Такие вещи смотрятся очень неуместно и даже нелепо.

Яркие и стильные аксессуары

Обязательно используйте аксессуары для того, чтобы образы получались модными и красивыми. Смело можете приобретать сумки, обувь ярких цветов. Такие аксессуары точно сделают ваш лук современным.

Отлично смотрятся шарфы, палантины, шали. Сейчас в моде такие аксессуары с бахромой. Палантин вы можете набросить на плечи поверх платья миди-длины, чтобы привнести нотку элегантности и изящества.

Головные уборы, броши — то, что тоже рекомендуется включать в свои образы. Хорошо, если получится подобрать броши и другие металлические аксессуары точно под дизайн и цвет фурнитуры на верхней одежде.

Классические джинсы

Это универсальный предмет гардероба, который нужно носить в любом возрасте и с любой комплекцией. Единственное правило — это придерживаться классики. Джинсы должны быть синего цвета, прямого кроя либо чуть расклешенные книзу, без пайеток, вышивки, блесток, аппликации, разрезов и рваных деталей.

Для создания повседневного образа сочетайте их с пуловером. Чтобы прикрыть паховую зону, используйте широкий палантин, удлиненный блейзер либо кардиган.

Удобная обувь

С возрастом нужно в первую очередь заботиться о своем здоровье. Откажитесь от туфель на шпильках и на высоких каблуках. Классические лодочки или ботильоны на невысоком каблуке — это идеальный вариант для создания элегантного образа. Также подойдут балетки, аккуратные кроссовки или кеды, если нужен красивый кэжуал-лук. В моде челси и лоферы – их тоже можно включить в свои наряды.

Избегайте молодежной обуви на массивной подошве, брутальных ботинок в армейском стиле.