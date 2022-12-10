Новогодняя ночь в отеле «Метрополь»: артисты Большого театра, DJ-сеты и бесконечное гастрономическое наслаждение!

История отеля «Метрополь» всегда была неотделима от мира искусства, в котором жил Савва Мамонтов. Под стеклянным куполом главного зала пел Федор Шаляпин, репетировал свои спектакли Константин Станиславский, а декорации к камерным постановкам Мамонтова рисовали его близкие друзья – Михаил Врубель, Виктор Васнецов и Василий Поленов. Самым желанным местом встречи нового года в дореволюционной Москве всегда считался легендарный ресторан «Метрополь» с роскошным убранством в стиле неоклассицизма.

Отель “Метрополь”, 1900-е годы

Сегодня отель переживает период нового расцвета: происходят реконструкция здания и обновление интерьеров. Последние годы «Метрополь» возрождает традиции и приглашает гостей отпраздновать Новый год в торжественной обстановке отеля (а также, при желании, прожить в нем пару незабываемых ночей).

Вся праздничная программа будет разделена на три отделения: в первом и втором гостей ждут живая музыка и искусство оперы и балета в исполнении артистов Большого театра, а в третьем – развлекательная программа с зажигательными вокалистами и диджеем. Провожая 2022 год, гости «Метрополя» погрузятся в атмосферу прошлого века, откуда с наступлением Нового 2023 года будет перекинут «мостик» в современность.

Чарующие оперные голоса, грациозные балетные партии – новогодняя ночь станет настоящим торжеством искусства, изысканным праздником, полным ярких эмоций и гастрономических удовольствий. Шеф-повара Инвер Тлехуч и Александр Мишаков подготовили для гостей разнообразное меню из нескольких подач с закусками. Оливье с перепелкой и красной икрой и торт из малосольной сельди под шубой, устрицы и морские ежи, крудо из сибаса с мандаринами и тартар из лангустина с ананасом, блины с икрой и фирменные пирожки, рыбные и мясные деликатесы, изысканная осетрина с икорным соусом и пиканья с пюре из тыквы, соблазнительные десерты – легендарные рецепты «Метрополя» и смелые эксперименты шефов наполнят вечер вкусами и ароматами. В дополнение к блюдам в течение всего вечера гостям будут предлагать шампанское, красное или белое вино, крепкий алкоголь без ограничений и безалкогольные напитки. Для гостей, придерживающихся специального питания, в меню предусмотрены вегетарианские блюда.

Стоимость билетов на «Новогоднюю ночь искусства в Метрополе» (в зависимости от расположения места в зале):

• Категория А – 85 000 руб.

• Категория VIP – 95 000 руб.

• Детский билет (до 14 лет) – 50 000 руб.

Начало в 20:30, дресс-код – Black Tie.

