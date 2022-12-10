 

Известный американский журналист умер на чемпионате мира по футболу в Катаре

10.12.2022, 12:44, Разное
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В Катаре скончался один из самых популярных спортивных журналистов Америки Грант Уол. Предположительно, мужчина почувствовал себя плохо во время матча между командами Аргентиной и Нидерландами в Дохе. Его доставили в местную больницу, но помочь ему уже не смогли, пишет MSNBC.

Срочные новости этого вечера: скончался журналист Грант Уол, один из самых известных авторов, пишущих о футболе в США.

Сегодня Уол освещал матч чемпионата мира между Аргентиной и Нидерландами в Дохе, Катар. Его агент сообщил The Wall Street Journal, что журналисту стало плохо во время турнира. Предполагается, что он  умер во время транспортировки или после прибытия в катарскую больницу.

Жена Уола, доктор Селин Гаундер, которую наши зрители хорошо знают как медицинского эксперта MSNBC, также подтвердила его смерть в своём сообщении в Twitter. «Я очень благодарна футбольной семье моего мужа Гранта Уола за поддержку и множеству друзей, которые обратились ко мне сегодня вечером. Я в полном шоке», — написала она.

Дата публикации 10 декабря 2022 года.


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