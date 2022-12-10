 

Вице-президента Европарламента задержали по делу о взятках от Катара

10.12.2022, 12:44, Разное
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Вице-президента Европарламента Еву Кайли задержали для дачи показаний по делу о коррупции в пользу Катара, пишет Le Monde со ссылкой на AFP. Федеральная прокуратура подозревает, что евродепутат и её четыре подельника получали «значительные суммы денег» и «дорогие подарки» в обмен на «финансовые и политические решения Европарламента».


AP

Вечером в пятницу, 9 декабря, в Брюсселе в связи с подозрениями в коррупции в пользу одной из стран Персидского залива задержали вице-президента Европарламента Еву Кайли, пишет Le Monde со ссылкой на агентство AFP и его источник. Кайли придётся дать разъяснения в полиции, но её уже исключили из греческой партии социалистов «Движение перемен». Ранее по тому же делу в бельгийской столице арестовали ещё четырёх человек.

В центре расследования — махинации одной из стран Персидского залива, которую, по информации федеральной прокуратуры, подозревают во «влиянии на финансовые и политические решения Европарламента, когда она выплачивала значительные суммы денег или предлагала дорогие подарки». Федеральная прокуратура не называет конкретную страну, однако тот же источник AFP подтвердил, что речь идёт о Катаре. Что касается бенефициаров, то они занимают «политические посты или значительные стратегические должности» в Европарламенте. Так, среди четырёх задержанных — бывший итальянский евродепутат-социалист Пьер-Антонио Панцери и генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов итальянец Лука Визентини. Последний на этой неделе говорил о положении рабочих в Катаре во время интервью, которое AFP показало в пятницу. Он призвал, в частности, «продолжить оказывать давление на властей и работодателей», чтобы повысить зарплаты и улучшить карьерный рост в этой стране.

В статье также отмечается, что 44-летняя бывшая телеведущая Ева Кайли перед началом чемпионата мира по футболу встретилась в Катаре с министром труда Али бин Самих Аль-Марри. Согласно твиту посла ЕС в Дохе Кристиана Тудора, греческий депутат от имени Евросоюза приветствовала намерение Катара «продолжить реформы в области труда». «Чемпионат мира по футболу в Катаре это прямое доказательство того, как спортивная дипломатия может привести к исторической трансформации страны, чьи реформы вдохновили арабский мир», — сказала также Ева Кайли с трибуны Европарламента 22 ноября. Она подчеркнула, что «Катар — флагман в вопросе трудового права».

Как пишет в заключение Le Monde, Катар как организатора ЧМ-2022 различные неправительственные организации обвиняли в несоблюдении условий труда и жизни сотен тысяч рабочих-мигрантов из Азии и Африки. 


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