Скандалы: Прямая линия Беглова была записана заблаговременно – СМИ

«Прямая линия» губернатора Александра Беглова должна пройти 10 декабря в 12:00

Однако видео с ней выложили в интернет в 11:25 по московскому времени. Таким образом, трансляция оказалась записанной. Соответствующий ролик был опубликован на странице городского ЦУР чуть более чем за полчаса до официального старта.

Ранее источники сообщили о том, что видео в Смольном записывали прошлой ночью, то есть заранее. Так организаторы «перестраховались» от опасных моментов, которые могли бы возникнуть на трансляции.

Многие эксперты отмечали, что, наиболее вероятно, в Смольном заготовят нужные вопросы заранее. Таким образом градоначальника оградят от неудобных тем.

Илья Орешкин