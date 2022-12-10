 

Скандалы: Прямая линия Беглова была записана заблаговременно – СМИ

10.12.2022, 12:17, Разное
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«Прямая линия» губернатора Александра Беглова должна пройти 10 декабря в 12:00

Однако видео с ней выложили в интернет в 11:25 по московскому времени. Таким образом, трансляция оказалась записанной. Соответствующий ролик был опубликован на странице городского ЦУР чуть более чем за полчаса до официального старта.

Ранее источники сообщили о том, что видео в Смольном записывали прошлой ночью, то есть заранее. Так организаторы «перестраховались» от опасных моментов, которые могли бы возникнуть на трансляции.

Многие эксперты отмечали, что, наиболее вероятно, в Смольном заготовят нужные вопросы заранее. Таким образом градоначальника оградят от неудобных тем.

Илья Орешкин


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