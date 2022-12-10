Компания Ford представила новый 800-сильный трековый суперкар Ford GT Mk IV

Американский автогигант Ford официально презентовал новый трековый суперкар GT Mk IV.

Автомобиль представляет собой финальное исполнение легендарной модели Ford GT. Существенно отразится на стоимости суперкара то, что его выпустили ограниченным тиражом 67 машин. Особенностью новинки Ford GT указали удлиненное шасси и карбоновые панели, позволяющие уменьшить вес и улучшить аэродинамические показатели. Под капотом установлен агрегат на 800 л.с. мощности.

В компании уже начали прием заказов на трековый суперкар, который оценивается в 1,7 млн долларов. Уже весной следующего года первые клиенты смогут получить свои автомобили. По поводу поставок на российский рынок пока никаких данных не указано.