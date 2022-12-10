 

Выдрала самое ценное: перекачавшаяся дочь Шукшиной накинулась на скулящего сына-мордоворота Яковлевой

10.12.2022, 12:07, Разное
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Сын Елены Яковлевой долго тыкался то в одну профессию, то в другую, но ни одна из них не заставила его сердечко биться чаще. Впервые оказавшись в спортзале Денис Шальных, наконец, понял, что нашел свое предназначение, и охотно нырнул в мир штанг, блинов и талька. И пусть за обилие татуировок на лице многие называют Дениса мордоворотом, тело у него – настоящее произведение современного искусства, с которым мало кто может побороться.

Однако другая звездная наследница – дочь Марии Шукшиной – не из пугливых. Хрупкая некогда девушка буквально прописалась в спортзале и так изменилась, что теперь ей не требуется помощь в том, чтобы подвинуть шкаф. Формы Анны Шукшиной пугают ее мать, но не поклонников: спортсменка утверждает, что никогда не слышала так много комплиментов от мужчин.

Впрочем, Денис Шальных не против того, чтобы перекачавшаяся Анна Шукшина выдрала у него самое ценное – титул главного качка звездных наследников. Сына Елены Яковлевой излишнее внимание публики злит. В своем личном блоге он,
как считают хейтеры, часто скулит из-за того, что толпы зевак посещают его страничку. Денис Шальных регулярно посылает всех гостей куда подальше, сопровождая этот посыл матерными видео.

Таким образом, пока Денис Шальных записывал нечеловеческие вопли для своей группы и смотрел видео про Покемонов, Анна Шукшина накинулась на него из-за угла и одержала победу в битве трицепсов и квадрицепсов. Многие уверены, что дочь Марии Шукшиной на этом не остановится и продолжит качаться и дальше. Победа над сыном Елены Яковлевой – лишь первая ступень на пути к соревнованиям “Мистер Олимпия”.


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