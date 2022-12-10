По-французски или по-бретонски: 10 способов стильно включить полоски в свой гардероб

Полоски никогда не выходят из моды, поэтому за ними закреплено особое место в индустрии моды. Одежда в полоску регулярно появляется на подиумах Парижа, Нью-Йорка, Милана и Лондона. В журнале Vogue утверждается, что в 2022 году полоски являлись самым модным элементов в любом образе. Они были представлены в различных цветах, текстурах и размерах. Даже сейчас они являются трендом сезона, поэтому любители моды не могут представить себе мир без полосок. Они хорошо подходят для любого стиля. Но важно следовать советам дизайнеров, чтобы правильно и стильно включить полоски в свой гардероб. Важно подобрать одежду, которая будет соответствовать стилю, образу жизни, особенностям тела и индивидуальности каждого человека.

1. Полоски по-бретонски

Первоначально носимая моряками на побережье Бретани во Франции, классическая бретонская полоска привлекла внимание французских дизайнеров в 1920-х годах и быстро стала важнейшим элементом гардероба. Сейчас бретонская полоска часто выбирается принцессой британской королевской семьи Кэтрин Миддлтон, а также многими другими известными личностями.

Дизайнеры рекомендует сочетать бретонскую рубашку с брюками с высокой посадкой или юбкой. Отличным дополнением для такого образа считается красная помада. Парижские дизайнеры оживили бретонские полоски, сочетая их с мешковатыми белыми джинсами, сумками «It» и солнцезащитными очками. Полосатый топ – это модная вещь для тех, кто предпочитает классический простой образ.

2. Деловой костюм в полоску

Деловые костюмы в полоску выбираются такими известными личностями как Мишель Обама и Дженнифер Энистон. Он символизирует высокий статус, власть и уверенность. Раньше пиджаки считались мужской офисной одеждой, но сейчас эффективно используются женщинами. Важно только правильно подобрать костюм, который будет хорошо смотреться на работе или официальных светских мероприятиях.

При выборе костюма в полоску важно учитывать, какая полоска будет идеально подходить для женщины, для чего учитывается строение ее тела, стиль, образ и предпочтения. Если нужно создать женственный образ, то желательно выбирать облегающий пиджак, который дополняется женственными аксессуарами. Допускается выбирать для такого образа туфли на каблуке или спортивные кроссовки.

3. Полосатые платья

Платье в полоску – отличный модный аксессуар, который подходит для любого время года. Можно выбрать нее платье в морском стиле или платье с оригинальными аксессуарами для зимы. Платье в полоску может выглядеть по-пляжному, если к нему добавить пару сандалий или шлепанцев, широкую шляпу, солнцезащитные очки и сумку-корзинку. Вязаное трикотажное платье в полоску с однотонным жакетом позволяет согреться зимой и сделать образ стильным и модным.

При выборе платья в полоску желательно выбирать простые украшения, которые не будут отвлекать внимание от наряда. Для офиса подходит платье-рубашка в простую зелено-белую полоску, которое позволяет создать простой и креативный образ. Для корпоративных мероприятий подходит синее или черно-белое платье в вертикальную полоску с воротником. Такой наряд лучше всего дополнить блейзером и туфлями на каблуках, чтобы добавить нотку изысканности.

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4. Цветные и разные по размеру полоски

Журналисты журнала Vogue утверждают, что можно отказаться от классических полосок и выбрать цветные полоски. При этом можно выбирать контрастные цвета. Для тех, кто любит экспериментировать с образами и цветами, тренд в полоску станет интересным способом добавить немного пикантности повседневному наряду.

Для создания модного образа можно выбирать наряды с разными полосками. Их можно сочетать по-разному, выделяя преимущества телосложения.

5. Многослойные полоски

Полоски можно забавно сочетать с другими узорами, например, пастельными цветами для лета или теплым клетчатым принтом для зимы. При этом желательно сосредоточиться на грамотном сочетании цветов, а не принтов. Если цвета хорошо смотреться вместе, то и узоры будут прекрасно и гармонично комбинироваться.

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6. Выбирайте дерзкие цвета

Темно-синий, красный и белый – наиболее распространенные цвета для горизонтальных полос, но можно легко отказаться от стандартных расцветок, выбрав оригинальные, яркие и даже дерзкие цвета. Можно экспериментировать с цветами и узорами для получения уникального образа. При выборе расцветок учитывается характер и особенности посещаемого мероприятия. Яркие радужные или абстрактные полосы подходят для торжеств и веселых светских раутов, но могут быть неуместны в офисе.

7. Полоски по-французски

Образ в полоску во французском стиле считается наиболее культовым и интересным. Такая одежда является частью гардероба каждой модной француженки, поскольку такие предметы гардероба неподвластны времени. Для создания современного французского образа необходимо сочетать классическую бретонскую вязаную кофту или футболку с потертыми джинсами и парой балеток. Основательница французского бренда Jac Cadeaux Клаудиа Сталь говорит, что французский стиль заключается в том, чтобы небрежно смешивать различные мелочи. Французы носят то, что им подходит, а не ориентируются на тенденции. Они предпочитают универсальный гардероб, поэтому наденут полосатую бретонскую рубашку, туфли на каблуках и блейзер.

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8. Вертикальные и горизонтальные полосы

Трейси Джеске, персональный стилист международного класса, утверждает, что изменение направления полосок позволяет кардинально изменить образ, а также скрыть недостатки тела. Нью-йоркский дизайнер и стилист Бобетт Конан предупреждает, что горизонтальные полосы могут полнить, поэтому их актуально сочетать с вертикальными линиями, что позволит создать оригинальный образ.

9. Добавьте аксессуары

Полосы добавляют любому образу женственности и привлекательности, а также их можно дополнить яркими аксессуарами. Полоски могут быть универсальными, забавными и утонченными, но они являются просто полотном для украшений. При выборе аксессуаров рекомендуется придерживаться нейтральных тонов. Если используется блузка в черно-белую полоску, то такой образ можно разбавить яркими цветами с помощью разноцветных сумок, обуви, платка, украшений или жакета.

10. Завершите образ качественным макияжем

Красивый макияж позволяет создать оригинальный образ. Желательно подчеркивать свои самые лучшие черты лица. Для стиля в полоску желательно выбирать красную помаду для губ, красивую тушь и румяна. Сочетание этих косметических средств позволяет создать выигрышную комбинацию.

Таким образом, одежда в полоску считается популярной, модной и интересной. Можно пользоваться изделиями в вертикальные или горизонтальные линии. Желательно выбирать одежду, которая позволяет подчеркнуть все достоинства фигуры.