“Мне холодно”: как повторить тренд макияжа румян, взорвавший Интернет этой зимой (идеи с фото)

Свыше 80 миллионов набрал в соцсетях хэштег с названием нового тренда макияжа «Мне холодно». Его популяризируют даже знаменитости мирового уровня: например, Эмили Ратаковски и Кайли Дженнер. Разбираемся, в чем заключается суть и как сделать такой макияж самостоятельно в домашних условиях.

Концепция

Концепция заключается в том, чтобы создать такой румянец на лице, как будто вы длительное время пребывали на улице зимой. Вы наверняка сами знаете, как краснее лицо на холоде. Обычно появляются отдельные розовые участки в районе щек, на кончике носа, иногда на подбородке и над верхней губой. Именно такую иллюзию пребывания на морозе и нужно создать с помощью косметики. При этом важно добиться естественного эффекта, чтобы не получился макияж как у клоуна. Разбираемся, как это сделать.

Техника создания

Безусловно, приоритетной задачей является правильное расположение румян. Возможно, звучит забавно, но все люди краснею по-разному, с разной степенью интенсивности. Вам нужно нанести румяна на те участки, которые лично у вас в первую очередь меняют цвет под воздействием низких температур.

Лучше всего начать со щек, нанеся румяна в районе чуть ниже скул и оттуда провести горизонтальную линию по направлению к носу. Обязательно хорошо растушевывайте косметику. Небольшое количество румян можно нанести на самый кончик носа и чуть-чуть на верхнюю губу и немного повыше (но не доходя до носа).

Далее нанесите фиксирующую пудру и накрасьте губы помадой либо блеском.

Советы по выбору румян

Очень важно подобрать румяна такого цвета, какой оттенок появляется у вас естественным образом на лице на морозе. Визажист Зои Кенили рекомендует следующий лайфхак. Немного ущипните себя за щеку. Она покраснеет и вы сможете увидеть и определить необходимый тон.

Традиционно для обладательниц светлой кожи больше подходят розоватые или персиковые румяна. Девушки со смуглой загорелой кожей могут использовать насыщенные оттенки спелой вишни и мерло.

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Зимой лучше использовать румяна кремообразной густой текстуры. Они равномерно ложатся на лицо плюс создают дополнительную защитную пленочку, что очень уместно при наличии минусовых температур. Можете дополнительно использовать хайлайтер, а вот от бронзатора в данном случае можно смело отказываться.

Дополнение образа

Есть еще один модный этой зимой тренд «замерзшие губы». На самом деле он был актуален еще в девяностые годы, однако вновь вернулся в моду сейчас, спустя почти тридцать лет. Суть заключается в том, чтобы тоже создать эффект чуть обледенелых губ после длительного пребывания на морозе.

Для этого следует воспользоваться перламутровым блеском. Он может быть прозрачным (просто с блестками), либо немного розоватым. Для вдохновения посмотрите старые фотографии из девяностых годов певицы Бритни Спирс или модели Памелы Андерсон. Именно этих знаменитостей чаще всего можно было увидеть с «замерзшими губами».

А теперь объедините трендовый макияж губ с использованием румян для создания иллюзии пребывания на улице зимой. Результат точно вам понравится.