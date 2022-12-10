 

Россия и Афганистан договорились о поставках мака и сладкой пудры для кондитерских изделий

10.12.2022, 11:33, Разное
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Делегация из Афганистана прибыла в Москву для заключения торговых соглашений о поставках компонентов для кондитерских изделий.

В частности, афганские компании обязались поставить в Россию до 1,8 тысяч тонн мака и сладкой пудры. Об этом сообщил замглавы департамента внешнего сотрудничества Роспотребнадзора Евгений Петрович Буркин, пожелавший остаться неизвестным.

Он рассказал, что на данный момент компании, специализирующиеся на изготовлении кондитерских и хлебобулочных изделий, столкнулись с острой нехваткой сахарозистых компонентов, необходимых для создания пышек, коржиков и булочек.

До этого пудра и мак активно закупались в Мексике, Аргентине и Колумбии, но из-за введенных против России санкций пришлось искать новых поставщиков, и выбор пал на Афганистан, так как с государством действуют сухопутные коридоры.

Хотя сумма сделки не разглашается, сотрудник Роспотребнадзора заверил, что поставляемый товар прошел все необходимые проверки, и перед Новым Годом афганский мак и сахарная пудра появятся в пекарнях и магазинах Москвы и Санкт-Петербурга.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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