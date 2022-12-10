Как выглядит младший сын Мика Джаггера: новые фото ко дню рождения мальчика

У 79-летнего фронтмена The Rolling Stones Мика Джаггера восемь детей. Самому младшему, Деворо, на днях исполнилось 6 лет. И его мама, балерина Мелани Хемрик, конечно, не могла оставить это событие только для близкого круга родных и друзей. В соцсетях Мелани поделилась серией фотографий своего первенца, на котором запечатлены самые яркие моменты и жизни подросшего мальчика. На одном из кадров Деверо с печеньем в руках позирует в студии своего знаменитого отца, на двух других — веселится в парке развлечений. Но, пожалуй, самый трогательный — с обоими родителями и праздничным тортом. Глядя на эти снимки, трудно не заметить, что Деверо растет точной копией Мика Джагера.

Поздравляем с 6-летием нашего замечательного Деви. Люблю тебя очень сильно !!!!! — написала под фото Хэмрик.

Напомним, роман Джаггера с молодой балериной, артисткой American Ballet Theatre, начался в 2014 году. По рассказам друзей пары, знакомство Мика с Мелани которой сейчас 35-лет, произошло в Токио за кулисами концерта The Rolling Stones. Интересен тот факт, что после встречи с Джаггером балерина отменила свадьбу с танцором American Ballet Theatre Хосе Мануэлем Каррено. Но пойти к алтарю с рок-звездой у нее тоже не получилось.

Формально мы с Миком не женаты. Но наши чувства друг к другу прекрасные и глубокие. Боюсь, если мы поженимся, в наших отношениях может что-то нарушиться… По мере возможности Мик участвует в воспитании сына. Я же до сих пор не чувствую себя молодой мамочкой, — признавалась Мелани.

Официально рокер был женат дважды – на актрисе и правозащитнице Бьянке Джаггер и модели Джерри Холл. Правда, брак с Холл, заключенный в Индонезии, в Великобритании был признан недействительным. Всего у Джаггера восемь детей: один ребенок от первой жены, четверо от второй и еще трое внебрачных – от подруг Марши Хант, Лусианы Жименес и Мелани Хэмрик. У музыкальной иконы также есть дети Габриэль, 25 лет, Джорджия Мэй, 30 лет, Джеймс, 37 лет, и Элизабет, 38 лет, с моделью Джерри Холл; Джейд, 51 год, с бывшей женой Бьянкой Джаггер; и Кэрис, 52 года, с актрисой Маршей Хант. У него также есть 23-летний сын Лукас от бразильской телеведущей Лусианы Хименес.