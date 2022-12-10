 

Японцы доверят проверку канализации роботам-паукам

10.12.2022, 11:14, Разное
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В недалёком будущем канализационные трубы Японии начнут инспектировать паукообразные роботы. Как передаёт NTD, дроны оснащены восемью ножками и камерами с 360-градусным обзором. Они могут передвигаться по отложениям и другим препятствиям на многих труднодоступных участках.

Такие паукообразные роботы уже в недалёком будущем начнут инспектировать канализационные трубы Японии.

Стартап Tmsuk представил робота SPD1. Он призван проверять состояние стареющей канализации страны в условиях нехватки рабочей силы.

Сегодня для осмотра труб используют колёсных роботов. Однако, как оказалось, им сложно перемещаться по некоторым участкам.

ЮДЗИ КАВАКУБО, глава TMSUK: Срок службы канализационных труб — 50 лет, и для многих труб он подходит к концу. Людей для осмотра катастрофически не хватает, а количество непроверенных труб увеличивается. Мы слышали, что такие проблемы трудно решить с помощью современных технологий, поэтому разработали этого робота.

SPD1 в ширину примерно 25 сантиметров. Весит около 3,5 килограмма. То есть он как минимум на 60—70 процентов легче, чем большинство подобных роботов.

Он также оснащён восемью ножками и камерами с 360-градусным обзором. Они позволяют передвигаться по отложениям и другим препятствиям. Управляют им с помощью контроллера.

ЮДЗИ КАВАКУБО: Мы надеемся, что в будущем он сможет проводить не только осмотр, но и простой ремонт труб, который сейчас делают люди.

Пока это прототип, но компания уже планирует выпустить его на рынок в апреле 2024 года в виде набора стоимостью около 6 миллионов японских иен. Это почти 44 тысячи долларов США. Такой набор будет включать трёх роботов, контроллер и монитор для просмотра записанного видео.

Дата выхода в эфир 08 декабря 2022 года. 


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