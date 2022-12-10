 

Турецкие власти отказываются открывать проливы для танкеров без страховки

10.12.2022, 11:14, Разное
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Турция не будет пропускать в свои воды нефтяные танкеры без страховки, пишет Daily Sabah, ссылаясь на турецкие морские власти. Как отмечает издание, из-за новых правил через средиземноморские проливы не может пройти уже 29 танкеров. Daily Sabah напоминает, что недавно страны G7 и ЕС запретили страховать суда, не соблюдающие потолок цен на российскую нефть.


AP

Турция и дальше не будет пропускать в свои воды нефтяные танкеры, не имеющие соответствующей документации, пишут Daily Sabah, ссылаясь на турецкие морские власти. Издание напоминает, что эта мера была введена в начале декабря.

Смысл новых правил заключается в том, что каждый нефтяной танкер, проходящий средиземноморские проливы, обязан предъявить наличие страховки, пишет Daily Sabah. Отмечается, что из-за новых правил в проливе Босфор уже скопилось 20 кораблей, а ещё 9 кораблей не могут пройти через пролив Дарданеллы.

Daily Sabah отмечает, что новые правила вступили в силу незадолго до того, как страны G7, ЕС и Австралия договорились не допускать к сотрудничеству с Россией компании, предоставляющие морские транспортные услуги, в случае если ими не будет соблюдаться потолок цен на нефть. Таким образом, западные страховые компании должны получать доказательства того, что страхуемая ими российская нефть продаётся по цене не выше $60.

По данным турецких властей, многие западные страховщики начали отзывать свои страховки российской нефти, пишет Daily Sabah. При этом в Турции отметили, что не обязаны соблюдать санкционные решения других стран. Как отмечает издание, миллионы тонн российской нефти ежедневно проходят через Босфор в Средиземное море. 


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