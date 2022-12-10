Криштиану дорогущий

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср» предложил португальцу 200 млн евро за сезон. Если Роналду согласится, то станет самым высокооплачиваемым спортсменом в мире.

Примечательно, что на сегодня КриРо является безработным, или, правильнее сказать, находится в статусе свободного агента, так как контракт с «Манчестер Юнайтед» он расторг уже во время чемпионата мира. Топ-клубы связываться с техничным нарциссом не хотят. Вернее, не видят смысла удовлетворять аппетиты капризной звезды. Но шейхи любят понтоваться не меньше Роналду и деньги для таких целей не жалеют. А мы посчитаем, сколько португалец сможет заколачивать в день на Ближнем Востоке и насколько он, ударив по рукам с «Аль-Насром», опередит по заработкам коллег из мира спорта.

5 февраля 2023 года Криштиану исполнится 38 лет. В таком возрасте спортсмену, будь то хоккеист, баскетболист или волейболист, вообще редко предлагают хорошие контракты на два года. Если вообще дают шанс остаться при любимом деле на каких-либо условиях. К тому же и сами атлеты к 40 годам в большинстве случаев вынужденно прячут красивую форму в чулан, так как их физическая форма не позволяет уже восхищать зрителей. Такова спортивная жизнь. Но бывают, конечно, исключения. Баскетболист Леброн Джеймс, четырехкратный чемпион и самый ценный игрок четырех финалов НБА, продолжает летать вместе с «Лейкерс». Гонщик Льюис Хэмилтон, семикратный чемпион мира, по-прежнему мчится к вершинам и мечтает о 8-м титуле, чтобы перекрыть достижение Михаэля Шумахера. А обманувший время Том Брэди, единственный обладатель семи Супербоулов, и вовсе продолжает в 45 лет виртуозно обращаться с мячиком для американского футбола и не потерял желание побеждать. И даже развелся поэтому со своей женой, супермоделью Жизель Бюндхен, которая требовала от отца троих детей завершить карьеру.

Жизель Бюндхен и Том Брэди. Фото: joinfo.com

Неудивительно, что все эти чудесные товарищи имеют умопомрачительные контракты. И не только рекламные.

Криштиану Роналду — парень из той же когорты неутомимых чемпионов. И, наверное, самый неоднозначный и критикуемый из всех. После того как появилась информация про него и «Аль-Наср», многие болельщики словно с цепи сорвались, обвинив Плаксу и Пеналду в том, что он выбрал деньги (хотя, напомню, контракт еще не подписан), а не красивый уход из спорта. Сразу скажу, не являюсь поклонником Роналду, но я, хоть убейте, не понимаю, в чем заключается красивый уход для человека, который выиграл на зеленом газоне почти всё?

Ему следовало завершить карьеру в родном «Спортинге»? Приехать в Москву и помочь «Динамо» добыть золото спустя 47 лет? А может, он должен был заключить соглашение с донецким «Шахтером»?

Давайте просто перечислим несколько титулов и достижений Криштиану.

Первый футболист в истории, который покорял первенства Англии, Испании и Италии.

Рекордсмен сборной Португалии по количеству сыгранных матчей (198) и голов (118).

Четырехкратный обладатель «Золотой бутсы» и пятикратный — «Золотого мяча».

Чемпион Европы, четыре раза брал Лигу чемпионов и является лучшим бомбардиром в истории этих двух турниров (14 и 140 мячей).

Никто больше него не забивал и за мадридский «Реал» (450 мячей).

Криштиану — первый футболист, посылавший «пузырь» в сетку на пяти планетарных форумах.

И это лишь малая часть свершений Роналду. Куда уж красивее и грандиознее? Кстати, двадцать лет он шустрил тоже, простите, не за копейки. Иначе не входил бы в тройку самых богатых спортсменов планеты.

Лионель Месси (Аргентина). Дата рождения: 24.06.1985. Футбол. Выручка (зарплата и бонусы + реклама) в долларах: 130 млн (75+55).

Леброн Джеймс (США). Дата рождения: 30.12.1984. Баскетбол. Выручка (зарплата и бонусы + реклама) в долларах: 121 млн (40+81).

Криштиану Роналду (Португалия). Дата рождения: 05.02.1985. Футбол. Выручка (зарплата и бонусы + реклама) в долларах: 115 млн (60+55).

Неймар (Бразилия). Дата рождения: 05.02.1992. Футбол. Выручка (зарплата и бонусы + реклама) в долларах: 95 млн (70+25).

Стефен Карри (США). Дата рождения: 14.03.1988. Баскетбол. Выручка (зарплата и бонусы + реклама) в долларах: 93 млн (46+47).

Кевин Дюрант (США). Дата рождения: 29.09.1988. Баскетбол. Выручка (зарплата и бонусы + реклама) в долларах: 92 млн (42+50).

Роджер Федерер (Швейцария). Дата рождения: 08.08.1981. Теннис. Выручка (зарплата и бонусы + реклама) в долларах: 90,7 (0,7+90).

Сауль Альварес (Мексика) Дата рождения: 18.07.1990. Бокс. Выручка (зарплата и бонусы + реклама) в долларах: 90 (85+5).

Том Брэди (США). Дата рождения: 03.08.1977. Американский футбол. Выручка (зарплата и бонусы + реклама) в долларах: 84 (32+52).

Яннис Адетокунбо (Греция). Дата рождения: 06.12.1994. Баскетбол. Выручка (зарплата и бонусы + реклама) в долларах: 81 (40+41).

…В «Реале» в последние сезоны зарплата форварда составляла 21 350 000 евро в год (412 500 в неделю). В «Ювентусе» он получал 30 000 000 евро за 12 месяцев (573 330 в неделю). «Манчестер Юнайтед», начиная с 2021 года, переводил на счет голеадора на один млн меньше. Его рекламные контракты тоже поражают воображение. Одно только пожизненное сотрудничество с Nike приносит ему почти 24 миллиона долларов в год. Добавьте сюда расхваливание автомобилей, одежды, обуви, шампуней, жареной курочки, компьютерных игр… Это еще порядка 30 млн евро за 365 дней. Плюс к этому внушительный доход ему дают соцсети. На прошлой неделе Роналду опять-таки превратился в первого человека на планете Земля, который достиг отметки в 500 млн подписчиков в запрещенной нынче в РФ «паутинке».

Если верить тому, что на нашем шарике обитает 8 миллиардов, то получается, что каждый 16-й человек следит за ежедневными финтами Красавчика…

Кстати, Роналду, если бы хотел, мог бы выбрать деньги давно. Шейхи подкатывали к нему и раньше. Но Криштиану всякий раз искал вызов для себя. И сейчас тоже ищет и ждет. Он и с «МЮ» разорвал контракт, потому что «дьяволы» не хулиганят в Лиге чемпионов, а КриРо даже в 37 лет хочет поднимать над головой трофеи. Да, он плохо уживается в коллективе. Он единоличник. Даже сегодня в сборной Португалии на чемпионате мира (а для него это последний шанс завоевать недостающий в его коллекции приз) он мутит воду, ругается с тренером, психует в интервью, требует от ФИФА переписать на себя чистый гол товарища по команде. Но он имеет на это право. Он — Роналду. Это его правила жизни. К слову,

на теле обладателя личного самолета нет татуировок, потому что он регулярно сдает кровь и участвует в различных кампаниях, побуждающих других не жалеть важного вещества для нуждающихся в этом людей.

Фото: Florencia Tan Jun / PxImages / Icon Sportswire / Associated Press / East

И, уверен, часть средств от арабского гонорара Криштиану наверняка отправит на благотворительность.

Тем не менее гипотетическая сумма от «Аль-Насра», безусловно, поражает воображение. Как ни крути, 200 млн евро в год! Это почти 547 945 евро в день. Это 22 831 евро в час! И 380 евро в минуту (24 733 рубля). Это больше, чем средняя пенсия в России. Впрочем, наша пенсия будет проигрывать любому сравнению… И все-таки…

Так много не выкатывали ни одному спортсмену. Никогда. Хоть в тридцать восемь лет, хоть в двадцать. И если Роналду примет баснословное предложение, то не только обойдет по годовому доходу Лионеля Месси и Леброна Джеймса, но и ворвется в тройку самых зажиточных артистов в истории спорта (смотри таблицу).

12 спортсменов-миллиардеров

Майкл Джордан (США). Баскетбол. Годы карьеры: 1984–2003. Сумма заработанных денег (в долларах): 2,62 млрд

Тайгер Вудс (США). Гольф. Годы карьеры: 1996 –… Сумма заработанных денег (в долларах): 2,1 млрд

Арнольд Палмер (США). Гольф. Годы карьеры: 1954–2006. Сумма заработанных денег (в долларах): 1,5 млрд

Джек Никлаус (США). Гольф. Годы карьеры: 1961–2005. Сумма заработанных денег (в долларах): 1,38 млрд.

Криштиану Роналду (Португалия). Футбол. Годы карьеры: 2002 –… Сумма заработанных денег (в долларах): 1,24 млрд

Флойд Мейвезер-младший (США). Бокс. Годы карьеры: 1996–2017. Сумма заработанных денег (в долларах): 1,2 млрд

Леброн Джеймс (США). Баскетбол. Годы карьеры: 2003 –… Сумма заработанных денег (в долларах): 1,17 млрд

Лионель Месси (Аргентина). Футбол. Годы карьеры: 2004 –… Сумма заработанных денег (в долларах): 1,14 млрд

Михаэль Шумахер (Германия). Автогонки. Годы карьеры: 1991–2012. Сумма заработанных денег (в долларах): 1,13 млрд

Роджер Федерер (Швейцария).Теннис. Годы карьеры: 1998–2022. Сумма заработанных денег (в долларах): 1,12 млрд

Фил Микелсон (США). Гольф. Годы карьеры: 1992 –… Сумма заработанных денег (в долларах): 1,08 млрд

Дэвид Бекхэм (Англия). Футбол. Годы карьеры: 1992–2013. Сумма заработанных денег (в долларах): 1,05 млрд

Андрей Успенский, корреспондент «Новой Газеты»

P.S.

За футбольный клуб «Аль-Наср» выступают: вратарь сборной Колумбии Давид Оспина, экс-хавбек «Баварии» и сборной Бразилии Луис Густаво, капитан сборной Камеруна Венсан Абубакар, а также отказавшийся от перехода в «Спартак» испанский защитник Альваро Гонсалес. А под седьмым номером играет легионер из Узбекистана Жалолиддин Машарипов, который уже обещал отдать «семерку» Криштиану Роналду. Тренирует команду француз Руди Гарсия.

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