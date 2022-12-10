Вместо устаревшего праздничного маникюра: самые свежие, но не лишенные традиционности новогодние дизайны ногтей

В преддверии Нового Года и Рождества возникает желание сделать праздничный красивый маникюр. Если вам больше импонирует классика в плане нейл-арта и в то же время вы хотите добавить к привычному традиционному дизайну новизны, тогда возьмите на вооружение следующие свежие идеи.

Обновленный френч

В классическом варианте основная часть ногтевой пластины покрывается нюдовым лаком, а кончик обрамляется белым. Новинка этого сезона — френч с использованием других цветов вместо белого. Вы можете сделать контур с помощью синего, красного или зеленого лака, ведь именно данные оттенки больше всего ассоциируются с Рождеством и Новым годом. Можете дополнительно украсить ноги стразами.

Маникюр с рисунками

Рисунки на ногтях — это вовсе не старомодно. Напротив, такой дизайн весьма уместен в контексте новогоднего нейл-арта. Главное — подобрать рисунок, который будет соответствовать праздничной тематике. Например, можно нарисовать елочку, еловую ветку, подарочную коробку и т.д.

Учтите, что рисунки должны быть не на всех ногтях, а только на одном-двух. Остальные покройте однотонным лаком.

Барбикор

Барбикор — эстетика, вдохновленная легендарной куклой Барби. В плане нейл-арта это означает маникюр в красно-розовых оттенках. Если однотонный дизайн кажется вам слишком скучным, тогда можете поэкспериментировать с разным оформлением ногтей. Например, одни покрыть розовым лаком и украсить стразами, а на другие нанести красный или розовый лак с блестками.

Черно-золотой

Если на праздники у вас будет традиционный сдержанный образ ближе к классике (например, вы планируете надеть маленькое черное платье), тогда рассмотрите вариант дизайна ногтей в черно-золотом оттенках. Сдержанный темный плюс сверкающий лак с оттенком металлик — прекрасное сочетание.

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Яркие детали

Вы можете придерживаться классического французского маникюра с использованием нюдового и белого лаков. Чтобы дизайн получился более праздничным, добавьте ярких деталей. Например, на одном-двух ногтях можете нарисовать на кончиках разноцветные точки (по аналогии с конфетти).

Растительный принт

В контексте новогодней тематики буду уместны растительные принты на ногтях. Отдавайте предпочтение рисункам в виде рождественских веточек. Чтобы их можно было хорошо разглядеть, обязательно делайте нейтральный фон. Лучше всего подойдет кремовый, бежевый лак или просто белый. Можете совместить френч вместе с оформлением кончика ногтя оригинальным рисунком.

Шапочка Деда Мороза

Очень оригинальный дизайн получается, если сделать рисунок в виде шапочки Деда Мороза на кончике одного ногтя. В отличие от предыдущего варианта, здесь от вас не требуется хороших художественных навыков. Такой рисунок без труда может произвести даже тот, кто особо не умеет рисовать.

Кстати, еще одна идея подобного оформления — это нарисовать по контуру ногтя красно-белый леденец в виде трости.

Оформление фольгой

Оформить и украсить ногти можно не только стразами, блестками, но также и фольгой. Это модный новый тренд текущего сезона. Преимущество фольги в том, что она плотно фиксируется на ногтевой пластине и не дает объемного выпуклого эффекта. Отрежьте или оторвите небольшой кусочек и положите на ноготь, пока лак для основы еще не высох полностью. Добавляйте такое количество кусочков, какое посчитаете нужным. Сверху закрепите топом. Вы можете сочетать рисунки с оформлением фольгой для создания еще более эксклюзивного праздничного дизайна.

Вы можете использовать как золотистую, так и серебристую фольгу. Рекомендуется ориентироваться при выборе на ваши аксессуары. К примеру, если у вас серебряные кольца или браслет, тогда берите серебристую фольгу, а если золотые украшения, тогда золотистую.