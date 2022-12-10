Тематический праздничный маникюр на год Водяного Кролика: тенденции 2023, цвета и лучшие дизайны

Праздничный маникюр позволяет сделать завершенным вечерний образ. Какой же дизайн выбрать, чтобы произвести впечатление и преобразить лук? Наверняка стоит отталкиваться от символа наступающего 2023 года Кролика.

Форма ногтей

Желательно, чтобы ноги были миндалевидной или овальной формы. Избегайте длинных квадратных или заостренных ногтей.

Рисунки

Несложно предположить, что фаворитом в плане нейл-арта точно станет рисунок на ногтях в виде кролика. Каким именно будет нарисованный символ года, зависит от ваших художественных способностей.

Например, если вы не уверены в том, что сможете нарисовать забавного зайчика в деталях, тогда остановитесь на схематичном изображении в виде ушек животного. Ушки любого цвета можно нарисовать на кончиках ногтей — тогда у вас получится обновленная и актуальная вариация традиционного френча.

Если же вы хорошо рисуете, тогда можете попробовать нарисовать мордочку зайчика или изобразить его во весь рост: сбоку, в анфас или со спины. В данном случае достаточно сделать рисунок на одном или двух ногтях, а остальные оставить однотонными.

Традиционно на Новый год актуальными становятся рисунки в виде снежинок, шапочки Деда Мороза, красно-белых леденцов, рождественских венков, еловых веточек и шишек и т. д. Вы также можете придумать оригинальный дизайн с использованием вышеупомянутых изображений.

Цветовая гамма

Следующий год будет годом Черного Водяного Кролика. Это означает, что черный цвет в маникюре будет весьма уместным. Только не покрывайте все ногти темным лаком. Используйте черный для создания отдельных элементов (например, можете нарисовать веточки или сердечки). Сочетайте черный с золотистым или с серебристым — это удачный микс, который очень подходит для праздничного маникюра.

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Поскольку следующий год пройдет под стихией Воды, значит, можно делать маникюр в синих и голубых, а также бирюзовых и лазурных оттенках.

Традиционно новогодними цветами считаются красный, зеленый, белый, поэтому данные оттенки вы также можете использовать при создании эффектного нейл-арта.

Декор и оформление

В моде как глянцевый, так и матовый маникюр. Независимо от того, какой именно вариант вы выберете, можете дополнительно украсить ногти глиттером, стразами.

Старайтесь не перебарщивать с декором и не слишком перегружайте дизайн. Помните, что Кролик любит то, что попроще, поэтому не отклоняйтесь от эстетики и красоты минимализма.

Украсить ногти можно также серебристой или золотистой фольгой.